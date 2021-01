Haltestellen am Altstadtmarkt: Stadt bevorzugt weiter Cortenstahl

Wie die barrierefreien und wettergeschützten Haltestellen am Altstadtmarkt künftig aussehen werden, entscheidet nächste Woche der Planungs- und Umweltausschuss des Rates. Die Stadtverwaltung macht in ihrer Beschlussvorlage nun zwei Vorschläge. Vorschlag A sieht Überdachungen aus Cortenstahl vor – entsprechend dem Entwurf des Architekturbüros K17 aus Uslar, der aus einem Gestaltungswettbewerb mit sechs Teilnehmern als Sieger hervorgegangen war. Vorschlag B hingegen sieht Standard-Überdachungen aus einer Stahl-Glas-Konstruktion vor.

Die Stadtverwaltung hatte im November zunächst den Siegerentwurf präsentiert. Daran entzündete sich aber sowohl in der Bevölkerung als auch in Teilen der Politik viel Kritik. So hieß es unter anderem, der Entwurf nehme sich selbst zu wichtig und störe das historische Ambiente auf dem Altstadtmarkt. Auch wurde bemängelt, Cortenstahl sei nicht graffitibeständig und könne zum Beispiel auf die Kleidung abfärben. Und: Die Mehrkosten provozierten ebenfalls Protest.

Leuer: Bereicherung für den Altstadtmarkt

Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer bekräftigt nun aber in einer Pressemitteilung: „Aus Sicht der Verwaltung stellt der Entwurf des Büros K 17 auch nach Würdigung der öffentlichen Kritik eine wertige und auf den Altstadtmarkt zugeschnittene gestalterische Lösung dar. Sie ist zudem geeignet, die unterschiedlichen Anforderungen an einen Wetterschutz beziehungsweise an Haltestellenfunktionen auf dem Altstadtmarkt zu erfüllen.“

Und weiter: „Dieser skulpturale Entwurf würde den Altstadtmarkt nicht beeinträchtigen, sondern mit einem wertvollen gestalterischen Element bereichern. Die dargestellten Mehrkosten – 610.000 Euro gegenüber 330.000 Euro für Vorschlag B – sind angemessen und entsprechen einer hochwertigen individuellen Gestaltung.“ Cortenstahl sei kein minderwertiger Baustoff, wie die Kritik dies unterstellt habe. „Im Gegenteil, es gibt viele Beispiele für Cortenstahl zum Beispiel als Material für Kunst im Stadtraum.“

Jury empfindet Standard-Wetterschutze dort als störend

Die Standard-Wetterschutze werden ihm zufolge aufgrund der transparenten Ausführung deutlich weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Allerdings blieben sie in der Qualität hinter dem wertvollen historischen Umfeld zurück: Sie seien nicht – wie die Dächer im Entwurf von K 17 – in ein übergeordnetes Gestaltungskonzept auf dem Altstadtmarkt eingebunden. Diese Überdachungen stünden dann zufällig dort, so Leuer, ohne Einbindung in ein weiterführendes Gestaltungskonzept, wie überall im Stadtgebiet. Auf dem Altstadtmarkt und insbesondere auf der Südseite, dem Marktbereich, werde dies aber als störend empfunden.

„Um aber im Planungs- und Umsetzungsprozess nun möglichst zügig weiterzukommen, hat die Verwaltung den alternativen Beschlussvorschlag B bereits ausformuliert“, erläutert Leuer in der Pressemitteilung. Das heißt: Schon jetzt steht im Grunde fest, dass es wohl auf die Standardlösung hinauslaufen wird. SPD, CDU und Grüne – und damit eine deutliche Ratsmehrheit – hatten vor einigen Tagen bereits einen entsprechenden interfraktionellen Änderungsantrag angekündigt. Die drei Fraktionen fordern darin transparente Wartehäuschen in der Standardvariante. Aus ihrer Sicht würden die Cortenstahl-Wartehäuschen von der spätmittelalterlichen Architektur ablenken und als Störfaktor wirken.