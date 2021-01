BMW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Braunschweig

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend hatte die Polizei in der Langen Straße einen schwarzen BMW gestoppt. Als die Polizeibeamten für die Kontrolle aus ihrem Streifenwagen ausstiegen, beschleunigte der Fahrer jedoch stark und flüchtete. „Trotz einer sofortigen Verfolgung des PKW konnte dieser mit Geschwindigkeiten von geschätzten 150 km/h zunächst entkommen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Es dauerte aber nicht lange, bis die Polizei den Insassen auf die Spur kam. Zunächst hatten Anwohner der Okerstraße beobachtet, dass die Flüchtenden in einem Hinterhof etwas abgelegt hatten: rund ein Kilogramm Cannabis.

Zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren festgenommen

Nach Ermittlungen und weiteren Hinweisen von Anwohnern konnten gegen 21.45 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren in der Okerstraße vorläufig festgenommen werden. Der BMW sowie das Cannabis wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht am Montag einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer. red