Die Stadt setzt ihr Corona-Flächen-Screening in allen Pflegeheimen Braunschweigs fort.

Braunschweig. Bei einer Häufung von Fällen wird ein Betretungsverbot verfügt, aber auch die stärkere Trennung von Wohnbereichen in Bezug auf das pflegende Personal.

Corona-Infektionen in 11 von 40 Pflegeheimen in Braunschweig

Nach wie vor stehen Alten- und Pflegeheime im Zentrum der Aufmerksamkeit des Braunschweiger Gesundheitsamtes. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind derzeit in elf Einrichtungen und vier Pflegediensten Corona-Infektionen bekannt. Das systematische, anlasslose Screening mit PCR-Tests in den Einrichtungen werde daher fortgesetzt, um möglichst frühzeitig Infektionen feststellen zu können und größere Ausbrüche zu verhindern.

„Das Gesundheitsamt steht in engem Austausch mit den Heimen, hat täglich Kontakt zu betroffenen Einrichtungen und bespricht nötige Maßnahmen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Bei einer Häufung von Fällen wird im Regelfall ein Betretungsverbot als wichtigste Maßnahme vereinbart, aber auch die stärkere Trennung von Wohnbereichen auch in Bezug auf das pflegende Personal, sowie verstärkte Hygieneregelungen und regelmäßige Kontrolltestungen.“

Am heftigsten ist zurzeit das Bethanien-Heim betroffen

Derzeit gebe es weiterhin ein größeres Ausbruchsgeschehen in folgenden Einrichtungen, über die bereits berichtet wurde: Helmstedter Straße (50 Infektionsfälle bei Bewohnern und Mitarbeitern), Sielkamp (16), Hannoversche Straße (24) sowie in geringerem Ausmaß Donaustraße (4). Zum Teil werden die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner im Krankenhaus behandelt.

red