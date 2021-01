Ende einer Ära im Braunschweiger VW-Betriebsrat

Braunschweig. Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch will Anfang Mai seinen Platz räumen. Er hat das Werk in den schwersten Krisen erfolgreich begleitet.

Im Betriebsrat von Volkswagen Braunschweig steht ein großer personeller Umbruch bevor. Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch (64) bestätigte jetzt unserer Zeitung, dass er sich Anfang Mai von diesem Amt zurückziehen will. Er werde allerdings für Betriebsrat und Werk weiterhin als Rat- und Impulsgeber zur Verfügung stehen.

Uwe Fritsch machte im Gespräch mit der Redaktion deutlich, dass ihn ausschließlich persönliche Gründe zu diesem Schritt bewogen hätten. Es gehe jetzt darum, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen und auch im Vorfeld der Betriebsratswahlen 2022 langfristig die Weichen zu stellen. In diesem Sinne habe er auch die Gespräche über die Nachfolgeregelung begleitet, darüber werde zu gegebener Zeit informiert.

Seit 34 Jahren gehört er dem Betriebsrat an

Mit Uwe Fritschs Rückzug vom Braunschweiger Betriebsratsvorsitz endet eine Ära. Fritsch hat das Amt seit 19 Jahren inne. Seit 1982 im Unternehmen, gehört er seit 34 Jahren dem Betriebsrat an. In diese Zeit fallen mehrere existenzielle Krisen und Herausforderungen für das Braunschweiger Werk, die im engen Zusammenwirken zwischen Arbeitnehmerseite und Werksleitung bewältigt werden konnten. „Heute sind wir mit 8200 Beschäftigten am Standort als Komponentenwerk sehr gut aufgestellt“, erklärt er.

Immer wieder sei es gelungen, im Ringen um Standort- und Beschäftigungssicherung in Braunschweig erfolgreich zu sein – und dass trotz Krisen und Umwälzungen. „Ich habe schon viel erlebt“, sagt er und erinnert an die 4-Tage-Woche 1993/94, als tausende Arbeitsplätze gerettet werden konnten, an die Krisen 2004/2005, als das Komponentenwerk auf der Kippe stand, an Finanzkrise, Dieselkrise und letztlich die gelungene Transformation von klassischer Kunststofftechnik hin zur Batteriefertigung.

Seit 1990, daran lässt er keinen Zweifel, sei man immer im harten weltweiten Wettbewerb gewesen. „Kein Teil in Braunschweig ist uns über den Zaun geworfen worden. Wir mussten es unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erkämpfen.“

Fritsch bezeichnet sich selbst als Kommunisten und Marxisten

Die hiesigen Arbeitsbeziehungen eines noch einmal weiterentwickelten Co-Managements gelten mittlerweile als Modell über Braunschweig hinaus. Dies ist auch Uwe Fritschs Verdienst, der stets zu jenen Betriebsräten gehörte, die im Co-Management das Bewusstsein für eine klare Rollenverteilung zwischen Arbeit und Kapital nicht verloren haben.

Fritsch, der sich selbst als Kommunisten und Marxisten bezeichnet, ging im Ringen um Komponentenproduktion und Beschäftigungssicherung gleichwohl in der Kooperation weiter als andere und neue Wege, die stets eng mit den jeweiligen Werkleitern verknüpft waren. Wenn Fritsch ihre Namen aufzählt, sprechen Anerkennung und Wertschätzung aus seinen Worten. „Wir haben schon immer sehr stark auf Veränderungen geschaut und uns darauf eingestellt. Mit der Umstellung auf Batteriefertigung haben wir jetzt viel erreicht.“

Auch konservative Politiker schätzt er

Allerdings bleibt es bei der ihm eigenen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. „Da ist es eben gut, wenn man weiß, wie die Abläufe im Kapitalismus sind“, erklärt er. Und deshalb klar zu analysieren: Wie entwickeln sich die Auto-Industrie und die Zulieferer-Industrie, „um daraus eine eigene Strategie des Betriebsrates zur Sicherung der Beschäftigung zu erarbeiten“. Zu oft habe er bei anderen Unternehmen erlebt, „dass es zu spät war, wenn wir mit den roten Fahnen vor dem Tor standen“.

Auf diesem pragmatischen Weg, um Arbeitsplätze zu retten und zu sichern, suchte sich Fritsch Gesprächspartner und Verbündete bis weit in die anderen Lager hinein. „Sie wussten alle, mit wem sie es zu tun haben. Und was mein Ziel ist.“ In diesem Zusammenhang sprach sich der Betriebsratsvorsitzende auch für die Ehrenbürgerschaft von Ferdinand Piëch in Braunschweig aus. Auch konservative Politiker schätzt er, sie schätzen seine Verlässlichkeit.

Gewerkschaftlicher Kampf gegen Intoleranz, Rassismus und Rechtsradikalismus

Eine Konstante ist dabei Fritschs Vorstellung von Gegenmacht, die sich im tariflichen und rechtlichen Gefüge Handlungsoptionen wie Warnstreiks ebenso vorbehält wie politische Aktionen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, „aber sachbezogen“, wie er sagt. So sind Auftritte bei Gegendemonstrationen zu AfD-Parteitagen und Neonazi-Veranstaltungen aus seiner Sicht selbstverständlich.

Denn wie ein roter Faden zieht sich gewerkschaftlicher Kampf gegen Intoleranz, Rassismus und Rechtsradikalismus durch den Wertekanon des Betriebsratsvorsitzenden. Wenn er Seite an Seite mit dem Werkleiter, den Betriebsratskollegen und jungen Auszubildenden zur Kranzniederlegung im Vernichtungslager Auschwitz schreitet, wenn er den Kontakt zu Sally Perel in Israel pflegt und den Sally-Perel-Preis mitbegründete, dann scheint besonders deutlich sein Lebensmotto auf: „Wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Und: Es gilt, den Anfängen wehren, damit sich Geschichte nicht wiederholt.“

Das hat indes auch kuriose Momente, so, wenn der Braunschweiger VW-Betriebsratsvorsitzende dabei ist, wenn in einer großformatigen Traueranzeige dem kubanischen Volk angesichts des Todes von Revolutionsführer Fidel Castro kondoliert wird.

„Aber so bin ich eben“, sagt Uwe Fritsch. „Ich kann mich nicht verbiegen. Und ich lasse mich nicht verbiegen.“