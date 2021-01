Joachim Wrensch: Nach Corona lebt Braunschweig wieder auf!

Wie wird Braunschweig, wie wird die Innenstadt, die Corona-Krise überstehen? Darüber ist die Diskussion entbrannt. In der vergangenen Woche sprachen wir darüber mit dem Architekten und Stadtplaner Professor Walter Ackers. Darauf folgt nun der Innenstadt-Kaufmann Joachim Wrensch. Der Buchhändler ist Vorsitzender des Handelsausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig und seit Jahrzehnten einer der intensivsten Begleiter der Braunschweiger Innenstadtentwicklung. Wir sprachen jetzt mit ihm.

Aus Lockdown wird gerade Shockdown. Die Folgen sind noch unabsehbar. Besteht für die Braunschweiger Innenstadt Anlass zu Optimismus oder zu Pessimismus?

Optimismus scheint im Moment, da der Lockdown gerade verlängert wurde, schwer zu finden zu sein. Doch allzu pessimistisch will und darf man, will ich auch nicht sein. Es gibt die ersten Leerstände. Und es werden noch weitere folgen. Doch es wird, da bin ich ganz sicher, auch wieder aufwärts gehen! Wir konnten das ja schon nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr bemerken. Die Kunden sind anschließend gottseidank wieder in die Läden geströmt und waren froh und dankbar, dass wieder geöffnet ist. Dass man wieder vor Ort einkaufen kann.

Ein Vorgeschmack auf das, was wir jetzt nach den Impfungen erhoffen?

Das kann man tatsächlich nur hoffen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass bald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Vergessen wir nicht: Im ersten Halbjahr 2021 wird es mit Sicherheit noch Einschränkungen geben. Die Mutationen des Virus sind ebenfalls nicht zu vergessen.

Wir wollen ihren Optimismus gern teilen. Allerdings stand es doch bereits „vor Corona“ um die Braunschweiger Innenstadt längst nicht mehr zum besten. Schon da waren unter anderem Leerstände bereits ein Thema. Gestritten wurde über Sonntagsöffnungen. Fegt der brutale Corona-Schock jetzt alles hinweg.

Ich sehe diese Gefahr durchaus, es gibt aktuell viele Geschäfte, die ganz hart getroffen sind. Wir lesen alle die Meldungen. Der hat aufgegeben, der kann nicht mehr, der kommt nicht wieder. Uns fehlt tatsächlich ein verlässlicher Anhaltspunkt, die Gewissheit, wie lange das alles noch dauert.

Man kann auch bereits Entscheidungen treffen, man kann an die Verantwortlichen appellieren. Was sagt, was empfiehlt, was fordert der Handelsausschuss der IHK?

Wichtig ist, dass jetzt und künftig gerade die Vermieter zu einem vernünftigen und fairen Miteinander mit ihren Mietern kommen. Man hört jetzt von vielen Kollegen, auch aus anderen Städten, dass man verzweifelt versucht, Mietreduzierungen zu erwirken. Für die Zeiten, in denen man jetzt nicht öffnen kann. Man stößt da leider auf taube Ohren und auf Ablehnung. Da müsste es verbindliche Regelungen geben, dass auch der Vermieter mit einbezogen wird. Wenn der Mieter nicht öffnen kann, wenn er die Umsatzrückgänge nicht selbst verschuldet hat, so wie jetzt. Das müsste jetzt auch verbindlich gesetzlich geregelt werden.

Vermutlich, weil Appelle nicht mehr reichen. Letztlich sägt sich aber doch so ein Vermieter auch den Ast ab, auf dem er selbst sitzt.

Viele Vermieter zeigen doch auch bereits Entgegenkommen. Doch große, auch internationale und gesichtslose Fonds, die ja viele Innenstadtimmobilien besitzen, die scheren sich allerdings im Zweifelsfall einen Kehricht darum. Da ist man dann nur auf Profit aus. Da ist, man muss es sagen, der Gesetzgeber gefordert. Appelle sind gut, doch wenn sie nicht fruchten, dann muss die nächste Stufe her.

Ein deutlicher Appell an die Politik. Sie selbst sind nicht nur als Interessenvertretung des Handels unterwegs, sondern auch als Innenstadt-Händler. Der boomende Internethandel war ebenfalls bereits „vor Corona“ ein Thema. Da hatte man noch das Gefühl, stationärer Handel und Internet-Handel könnten sich auf Augenhöhe begegnen. Jetzt jedoch spült Corona alles fort. Ist das Gefecht entschieden?

Nein, das ist es nicht, wenn es auch gerade so auszusehen scheint. Es ist jedoch ein schweres Gefecht. Zunächst: Da wir selbst bereits seit Jahren eine florierende Homepage haben, konnten wir auch im vergangenen Jahr deutlich profitieren und so ging es bislang noch einigermaßen gut aus. Aber nun haben wir im Buchhandel bekanntlich auch einige Vorteile, etwa die gesetzlich festgeschriebene Preisbindung. Natürlich ist es gerade jetzt von Vorteil, auch im Internet gefunden werden zu können! Aber die Kunden müssen eben auch wahrnehmen und sich bewusst sein, was dem stationären Handel droht, wenn sie nicht zu ihm zurückkehren. Was droht, was es mit dem Innenstadt-Handel macht, wenn wir künftig nur noch in anonymen Internet-Versandhäusern unsere Bestellungen aufgeben. Das sind Akteure, die für die städtische Infrastruktur überhaupt nichts tun. Oft zahlen sie nicht mal Steuern in unserem Land. Da ist jetzt der Verbraucher gefragt, an dessen Bewusstsein für den lokalen Handel und für seine Stadt ich appelliere. Und auch dies ist ein klarer Handlungsauftrag an die Politik: Unternehmen, die täglich aus dem aktuellen Lockdown Millionengewinne ziehen und komplett in die eigene Tasche stecken können, müssen jetzt an den Kosten für die Allgemeinheit beteiligt werden. Regulierungen will man so wenig wie nötig, aber jetzt ist es leider nötig.

Der lokale Handel versucht gerade alles. Er mischt tapfer im Internet-Geschäft mit. Teilweise haben Sie und andere die Ware persönlich ausgefahren. Man kann telefonisch bestellen und sich das Bestellte dann an der Eingangstür oder aus einem Fenster heraus im Laden abholen. Beim Sortiment ist man jetzt flexibler. An Ideen ist kein Mangel. Ist solche Flexibilität auch ein gutes Rezept für die Zeit „nach Corona“?

Ja, jetzt gibt es viele neue Konzepte. Von 0 auf 100 ging’s in die Pandemie, quasi über Nacht. Aber so schnell geht es dann auch nicht. Stets braucht man eine Basis, Voraussetzungen, Tragendes, auf dem man aufsatteln kann. Den einen glückt es, andere tun sich schwer. Die kann es eher treffen.

Was kann die IHK tun?

Sie wirkt auf die Politik ein. Sie unterstützt, wo es möglich ist. Dazu gehört sehr viel an Beratung! Die Experten informieren rund um die Uhr, sie versuchen, Unterstützung zu organisieren. Allerdings ist das Problem eminent, wenn versprochene Novemberhilfen im Januar tatsächlich immer noch nicht ausgezahlt sind - oder nur in Teilen. Da ist dann natürlich auch eine IHK machtlos. Das ist nicht nur ärgerlich. Man muss sich klarmachen, dass es Existenzen kostet. Leider gibt es auch über die Gültigkeit diverser Aussagen Zweifel. Hier muss schneller und eindeutiger Klarheit geschaffen werden als wir das bislang sehen.

Was ist Ihre Vision für unser Braunschweig nach Corona?

Unsere Stadt wird wieder aufleben. Sie hat ja in ihrer Innenstadt einen guten Mix aus Handel und Gastronomie. Sie hat schöne Plätze. Braunschweig ist eine wunderbare Stadt. Und wird jetzt auch viel tun! Es gibt den Innenstadt-Dialog, der weitergeführt und vorangetrieben wird. Manchmal ist die Stadtverwaltung auch ein bisschen langsam, nehmen Sie das Thema Hagenmarkt, da müssen dann halt auch viele Interessen berücksichtigt werden. Doch es muss eben auch schneller entschieden werden können, damit ein Interessenausgleich nicht bis in alle Ewigkeiten währt. Bürger müssen sehen: Es geht voran. Es tut sich was.

Wie wichtig ist jetzt der Erhalt des Zentrenkonzepts?

Existenziell. Vor den Toren der Stadt haben Anbieter natürlich ganz andere Voraussetzungen, weniger Miete. Die Innenstadtmieten sind vielfach zu hoch. Hier muss man, wie gesagt, wieder zu Maß und Mitte kommen. Man kann eine Innenstadtimmobilie nicht bis zum letzten auspressen. Das, was da gezahlt werden muss, das muss zuvor auch erwirtschaftet werden. Das Zentrenkonzept hat sich bewährt, wird sich weiter bewähren. Ein Aufweichen wäre jetzt jedoch doppelt und dreifach fatal, das wäre der endgültige Todesstoß.

Sind Sie denn nun optimistisch oder pessimistisch?

Wir verlieren den Mut nicht. Halten wir der Stadt die Treue. Wir leben in Braunschweig in einer wunderschönen, gewachsenen, aber auch modernen und zukunftsweisenden Stadt. Solche Strukturen kann man nicht zerstören und darf man nicht zerstören. Jeder Einzelne kann etwas dafür tun. Vergessen wir nicht, wie alles ineinandergreift. Die wunderbare Stadt-Kultur, das Klima von Theater, Kunst, Musik, Museen und Veranstaltungen. Das alles durchlebt gerade eine ganz bittere Zeit. Doch es wird wiederauferstehen, und es wird auch wieder aufwärts gehen.