Braunschweig: Autoscheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen

Braunschweig. Die Polizei geht von politisch linksmotivierten Tätern aus, da der Partner der Fahrzeughalterin in der Partei „Die Rechte“ aktiv ist.

Gleich zweimal innerhalb weniger Tage wurde ein weißer Hyundai beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto zwischen 15. und 18. Januar an der Kurt-Schumacher-Straße geparkt. Unbekannte haben dort die Scheiben eingeschlagen und die Reifen aufgeschlitzt. Am Mittwoch, 20. Januar, hatten die Halterin (43) und ihr Lebensgefährte (50) das Fahrzeug dann auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mitgaustraße Ecke Mittelweg geparkt.

Dort entdeckten sie erneut erhebliche Beschädigungen: „Alle Scheiben des Fahrzeugs sowie ein Scheinwerfer wurden eingeschlagen beziehungsweise entglast und alle vier Reifen zerstochen“, so die Polizei. „Zusätzlich übergossen die Täter das Fahrzeug mit einer ätzenden Substanz, wodurch der Lack beschädigt wurde und Blasen schlug.“

Lebensgefährte ist Vize-Vorsitzender des Kreisverbandes der Partei „Die Rechte“

Da die Fahrzeughalterin und ihr Lebensgefährte politisch aktiv sind, geht die Polizei bei den Tätern derzeit von politisch linksmotivierten Personen aus. Bei dem 50-Jährigen handele es sich um den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Braunschweig-Hildesheim der Partei „Die Rechte“.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

red