Braunschweig. Drei Bewohner waren unter Einfluss von Alkohol aneinandergeraten. Es gab leichte Verletzungen. Die Ursache des Streits in Lehndorf ist noch unklar.

Körperverletzung in Braunschweiger Flüchtlingsunterkunft

In der Flüchtlingsunterkunft in Lehndorf ist es in der Nacht zu Mittwoch Schlägereien zwischen zwei beziehungsweise drei alkoholisierten Bewohnern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten vor Ort aufgrund sprachlicher Barrieren den genauen Ablauf und Hintergrund des Streits nicht abschließend klären.

„Zwei Männer im Alter von 28 und 22 Jahren wiesen oberflächliche Verletzungen auf, die aber keiner medizinischen Behandlung bedurften“, heißt es in der Pressemitteilung. „Ein 33-Jähriger klagte über Schmerzen in der Hand und wurde im Krankenhaus untersucht.“

Messer wurde sichergestellt

Ein Einhandmesser, das dem 28-Jährigen gehört, stellten die Polizeibeamten sicher. Inwiefern dieses Messer im Rahmen der Auseinandersetzungen benutzt wurde, wird nun ermittelt. Damit die Situation in der gemeinsamen Unterkunft nicht erneut eskaliert, wurde der 28-Jährige für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen.

Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise wegen des Verdacht der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

