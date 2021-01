Aus für Lehndorfs Ringgleis-Zubringer?

Was wird aus Lehndorfs Ringgleis-Plänen? Eine hoch willkommene Abkürzung sollte von der Hildesheimer Straße zur Saarbrückener Straße führen. Braunschweigs CDU-Ratsfraktion will diese Pläne nun stoppen und schlägt eine andere Route vor.

Es schien alles in trockenen Tüchern zu sein. Einmütig beschlossen Ende 2019 die Bezirksräte am Ringgleis, der Planugnsausschuss sowie der Rat der Stadt: Ein neuer Bebauungsplan soll her, damit der Abzweig gebaut werden kann. Auf einem ruhigen Rad- und Fußweg sollten die Bewohner aus Lehndorfs Norden samt den dortigen Kleingärtnern eine Anbindung an das Ringgleis erhalten. In Gegenrichtung hätte sich die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets Sudetenstraße verbessert.

Von Anfang an widerstrebende Interessen

Der Weg soll an der Bushaltestelle Trierstraße beginnen und zwischen den Kleingartenvereinen Lehndorf und Kassebeek bis zur nahen Autobahn-Unterführung reichen. Von dort aus sollte es an der Rückseite des Cederbaum-Geländes zum Wendehammer Hannoversche Straße und schließlich an der Rückseite des Bauhaus-Geländes vorbei zum Ringgleis gehen. Es wurden sogar Pläne geschmiedet, den Abzweig durch Lehndorf in Richtung Ölper Holz zu verlängern.

Dass es widerstrebende Interessen gab, war bereits damals klar. Denn Anlass, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen, war eine Bauvoranfrage. Ein neues Geschäftshaus sollte gebaut werden. Wo der Ringgleis-Abzweig vorgesehen war, sollte ein Parkplatz entstehen. Eine Veränderungssperre, um die Pläne für das Bürogebäude zu verhindert, wurde verhängt.

Diese beiden Routen werden für Lehndorfs Ringgleis-Zubringer diskutiert. Foto: Jürgen Runo

Vorkaufsrecht für die Stadt sollte beschlossen werden

Vergangenen November dann ein weiterer Antrag der Verwaltung: Sie wollte sich auch die nötigen Flächen für den Abzweig sichern. Ein Vorkaufsrecht sollte beschlossen werden. Bezirksräte, Planungsausschuss und sogar der Verwaltungsausschuss haben bereits zugestimmt. Die Entscheidung im Rat galt als Formsache. Doch die Vorlage verschwand. Eine Entscheidung darüber erfolgte bislang nicht.

Denn ein Rechtsstreit könnte sich anbahnen. Einerseits geht es um das Grundstück der Firma Elpro (Elektroschrott-Recycling). Das Unternehmen hat Insolvenz anmelden müssen. Viel größer ist das Problem jedoch auf dem benachbarten Cederbaum-Gelände. Ein ganz alter Braunschweiger Betrieb. Gegründet im Jahr 1904. Großer Gewerbesteuerzahler. Vom Vorkaufsrecht wären 22 Prozent der Betriebsfläche betroffen.

Stadt: Cederbaum will nicht verkaufen

Gegenüber dem Rat berichtete die Verwaltung, dass keinerlei Pläne des Entsorgungsunternehmens bestehen, den Standort zu verlassen oder Teile des Geländes zu verkaufen. Im Gegenteil. Zusätzliche Geschäftsfelder sollen erschlossen werden.

Die Verwaltung stellt sich auf den Standpunkt: Sollten sich die Geschäftspläne ändern, wolle man gleichwohl über etwa 7000 Quadratmeter des Cederbaum-Geländes verfügen können, um den Ringgleis-Abzweig zu bauen. Der neue Bebauungsplan, an dem gearbeitet wird, werde ebenfalls ein Vorkaufsrecht vorsehen.

Drei Alternativrouten sind im Gespräch

Das Unternehmen hat drei Alternativrouten für einen Ringgleis-Abzeig vorgeschlagen, die das Cederbaum-Gelände umgehen. Die Verwaltung will sie noch prüfen. Allerdings: „Diese Wegeführungen verlaufen teils auf ruhigen Nebenstraßen, teils entlang mehr oder weniger stark belasteten sonstigen Straßen.“ Fest stehe: Die Streckenvorschläge weisen „nicht die Qualität einer eigenständigen straßenunabhängigen und direkten Verbindung mit grünbestimmten Aufenthaltsqualitäten auf“.

Die CDU möchte dennoch den Cederbaum-Wünschen nachkommen. Kein Vorkaufsrecht. Kein neuer Bebauungsplan. Angesichts des Personalmangels in der Planungsverwaltung sei es „unlogisch, Teile dieser wenigen Kapazitäten für einen Bebauungsplan zu binden, der vermutlich frühestens in zehn Jahren (oder sogar noch später) umgesetzt wird“.

Planungsausschuss diskutiert am Mittwoch

Eine schnelle Lösung soll her. Die CDU plädiert für den Cederbaum-Vorschlag, den Lehndorf-Anschluss über Ernst-Amme-Straße – Julius-Konegen-Straße – Friedlandweg – Saarbrückener Straße/Sudetenstraße zu führen. Die Strecke existiert bereits und kann heute schon gefahren werden. Laut der Verkehrsmengenkarte der Stadt Braunschweig sind auf Ernst-Amme-Straße und Julius-Konegen-Straße 4000 Autos täglich unterwegs. Radwege gibt es dort keine.

Lehndorfs Bezirksbürgermeister Frank Graffstedt meint: „Für mich ist diese Strecke kein Ringgleis-Zubringer.“ Nächsten Mittwoch soll der Planungsausschuss das Für und Wider diskutieren.