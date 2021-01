Wie hilft man Braunschweigs Gastronomie?

Wie kann man die Folgen der Corona-Pandemie für Braunschweigs Innenstadt dämpfen? Kann man zum Beispiel die Gastronomie fördern? Die Ratsfraktion der Grünen macht sich dafür stark. Im Wirtschaftsausschuss wurde der Frage nachgegangen: Wäre es nicht eine Erleichterung, wenn die Stadt auf Sondernutzungsgebühren für die Gastronomie verzichtet?

Diese Gebühren werden immer dann erhoben, wenn der öffentliche Raum privat genutzt wird. Für die Gastronomie heißt das: Wenn Tische und Stühle für die Außengastronomie im öffentlichen Raum stehen, werden Gebühren fällig. Der Quadratmeter kostet monatlich 2,80 Euro. Falls der Fußgängerverkehr berührt wird, was die Regel ist, sind 6 Euro je Quadratmeter zu zahlen. Wobei es einen Rabatt gibt, wenn die Nutzung für die Zeit von April bis September beantragt wird. Dann heißt es: sechs Monate nutzen, vier Monate zahlen.

Tische und Stühle standen sogar auf Parkplätzen

Ein Verzicht auf die Gebühren ist möglich. Braunschweigs Sondernutzungssatzung knüpft an einen Verzicht die Bedingungen, dass die Sondernutzung im öffentlichen Interesse liegt muss. Oder der Verzicht muss mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenpflichtigen geboten sein.

Das Gebührenmodell geriet allerdings im vergangenen Frühjahr in die Krise. Denn um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, reichte der genehmigte Platz nicht, um die bisher 10.000 Stühle in der Innenstadt aufzustellen. Wo immer problemlos möglich, gestattete die Stadt, die Freiflächen kostenlos zu vergrößern. Tische und Stühle standen sogar auf Parkplätzen. Ein kompletter Gebührenverzicht, wie zum Beispiel in Wolfenbüttel, fand jedoch nicht statt.

Ein Minus von etwa 68.400 Euro jährlich würde entstehen

Die Grünen sind der Ansicht: Braunschweig sollte dem Beispiel Wolfenbüttels folgen und ebenfalls Gebührenverzicht üben. Errechnet wurde: Ein Minus von etwa 68.400 Euro jährlich würde entstehen. Helge Böttcher: „Die Stadt Braunschweig hat es in der Hand, durch einen Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren einen zumindest kleinen Beitrag dazu zu leisten, die wirtschaftlichen Verluste auszugleichen und die gastronomischen Betriebe zu unterstützen.“

Als Einladung an die Gastronomie, Tische und Stühle auf jeder nur möglichen Fläche aufzustellen, wollte Böttcher den Antrag nicht verstanden wissen. Die Genehmigungspflicht soll erhalten bleiben. Die Gastronomie-Flächen in der Innenstadt sollten nicht wesentlich über das hinausgehen, was im Vorjahr bereits möglich war.

Schatta: Es werden überall Begehrlichkeiten geweckt

Im Wirtschaftsausschuss teilte niemand die Ansicht der Grünen. Ganz unterschiedliche Begründungen wurden angeführt. Udo Sommerfeld (Linke) hielt entgegen, es werde nur denen geholfen, die den Lockdown überstehen. Wer den Lockdown überstanden hat, benötige diese Hilfe jedoch nicht mehr.

Oliver Schatta (CDU) vermisste eine Begründung dafür, warum nur die Gastronomie unterstützt werden soll. Seine Befürchtung: „Es werden überall Begehrlichkeiten geweckt. Wir sollten eine klare Linie fahren – keine Ausnahmen.“

Leppa: Das wäre eine Ungleichbehandlung

Ähnlich Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa: Braunschweig habe einen Härtefallfonds eingerichtet, um Unternehmen in Not zu unterstützen. Man solle sich davor hüten, nun eine „Asymmetrie“ der Förderung auf den Weg zu bringen. Einzelhandel und Veranstalter würden ebenfalls Sondernutzungsgebühren zahlen. Außerdem würde nicht die Gastronomie des ganzen Stadtgebiets gleichermaßen unterstützt: „Es würde in erster Linie die Gastronomie der Innenstadt profitieren.“ Gastronomen in den Außenbezirken, die über keine oder nur kleinere Freisitzflächen verfügen, erhielten keine oder eine kaum spürbare finanzielle Entlastungen. „Das wäre eine Ungleichbehandlung.“

Ungleichbehandlungen, so der Wirtschaftsdezernent weiter, habe die Stadt bislang vermieden. Um Braunschweigs Schaustellern zu helfen, durfte sich im Sommer vor den Schloss-Arkaden, „trotz Bedenken der Denkmalpflege“, zwar ein Kettenkarussell drehen. Im Rathaus sei zudem niemand begeistert davon gewesen, dass genau davor ein Riesenrad stand. Aber, so Leppa: „Wir haben das zwar möglich gemacht. Doch auch die Schausteller haben wie alle anderen Sondernutzungsgebühren gezahlt.“

Nächsten Dienstag soll der Bauausschuss das Thema erneut diskutieren.

