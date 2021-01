Mädchen nach Verkehrsunfall in Braunschweig gesucht

In Stöckheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf dem Mascheroder Weg gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein etwa 8-jähriges Mädchen in Höhe der Straße Hohe Wiese die Straße überqueren. „Hierbei trat sie auf die Fahrbahn, obwohl sich ein PKW näherte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der aus Richtung Mascherode kommende Skoda musste daraufhin ausweichen und kollidierte mit der Fußgängerquerung in der Mitte der Fahrbahn. Das Kind blieb unverletzt und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Unfallort. Das Mädchen soll eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Mütze getragen haben.

Auto musste abgeschleppt werden

Der Skoda war aufgrund der Kollision mit dem Bordstein nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mädchen geben können, sich unter (0531) 476-3935 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

red