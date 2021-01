Körperliche Auseinandersetzung im Braunschweiger Bebelhof

Braunschweig. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen am Mittwochvormittag gesehen haben. Zwei Männer waren in Streit geraten.

Im Bebelhof kam es am Mittwoch zwischen 10.20 und 10.30 Uhr in der Schefflerstraße in Höhe der Einmündung Steigerthalstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Laut der Polizei flüchtete anschließend flüchtete einer der Beteiligten (38) in Richtung der Wohnhäuser. Sein Kontrahent (35) versuchte, ihn zu verfolgen und bat eine Passantin, die Polizei zu alarmieren.

In einem nahegelegenen Wohnhaus versteckte sich der 38-Jährige zunächst, konnte aber kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Um zu ermitteln, was sich tatsächlich auf der Straße zugetragen hat, bittet die Polizei um Hinweise. Personen, die die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 zu melden.

red