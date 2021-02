BS-Energy meldet erneute Störung bei Fernwärme-Versorgung

Braunschweig. BS Energy: Seit Montagnachmittag kommt es wieder zu kalten Heizungen in der Innenstadt, in der Nordstadt, in der Weststadt und am Flughafen.

Die Probleme bei BS Energy sind offensichtlich doch gravierender als zunächst gedacht. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Energieversorger am Montagabend gegen 23.03 Uhr verschickte hat. Darin heißt es, dass im Heizkraftwerk Mitte seit Montagnachmittag nur eine reduzierte Fernwärmeleistung zur Verfügung stehe. Als Grund werden Qualitätsprobleme der eingesetzten Steinkohle genannt.

Bereits am Sonntag hatte es technische Probleme an zwei Anlagen im Heizkraftwerk Mitte und auch Probleme mit der Kohle gegeben. Die Folge waren kalte Heizungen in der Innenstadt und rund um den Flughafen. Allerdings hatte BS Energy am Montagmittag gemeldet, dass die technischen Störungen behoben seien und man die Temperatur der Fernwärmeversorgung wieder auf das Normalniveau angehoben habe.

BS Energy: Störung kann auch in den nächsten Tagen anhalten

Nun wieder Ärger mit der Kohle. In der abendlichen Pressemitteilung schreibt Unternehmenssprecherin Anke Bartkiewicz: „Ähnliche Kohlequalitäten werden im Heizkraftwerke Mitte regelmäßig verfeuert. Durch die technischen Probleme reicht die Einspeisung in das Fernwärmenetz gegenwärtig nicht aus, um den witterungsbedingt außergewöhnlich hohen Wärmebedarf voll zu decken. Dies führt zu einem Temperaturabfall im Fernwärmenetz und den angeschlossenen Heizungen.“

Betroffen sind demnach insbesondere die Innenstadt, der Bereich am Flughafen und die Nordstadt. „Obwohl BS Energy mit allen verfügbaren Kräften an der Beseitigung der Störung arbeitet, kann es bei anhaltender extremer Kälte in den nächsten Tagen zu Beeinträchtigungen der Fernwärmeversorgung in den betroffenen Stadtteilen kommen“, kündigt Bartkiewicz an.

Probleme auch im Heizwerk Weststadt

Warum die Pressemitteilung am Montagabend erst gegen 23 Uhr verschickt wurde, obwohl die erneuten Probleme dem Unternehmen zufolge bereits seit dem Nachmittag aufgetreten sind, bleibt offen.

Wie BS Energy weiter mitteilt, ist es inzwischen zusätzlich auch noch zu Beeinträchtigungen bei der Fernwärmeversorgung für die Weststadt gekommen. Ursache sei ein technisches Problem im Heizwerk West. „Die Beseitigung der Störung dauert noch an. Die Versorgung der Weststadt erfolgt derzeit über eine reduzierte Wärmeleistung durch das Heizkraftwerk Mitte“, so Bartkiewicz.

Wohnungen sind kühl oder kühlen ab

Leser Dennis Thimm berichtete aus dem Bruderstieg im Westlichen Ringgebiet: „In meiner Wohnung habe ich, je nach Lage des Zimmers, eine Temperatur zwischen 15 Grad bis 19 Grad.“ Und das, obwohl die Thermostat-Ventile der Heizungen über Nacht auf 23 bis 26 Grad eingestellt waren. Auch die Warmwasserversorgung funktionierte nicht wie erhofft. „39 Grad werden erst dann erreicht, wenn ich das Wasser zwei bis drei Minuten lang laufen lasse. Anfangs kommt eisgekühltes Wasser.“

Ähnlich auch in der Weststadt. Leser Frank Truxius berichtete Dienstagmittag aus dem Ilmenweg: „Die Räume sind noch warm. Aber obwohl das Heizkörperventil auf Stufe 5 steht, erreicht der Heizkörper nur eine Wärme, die man erwartet, wenn das Ventil auf Stufe 2 steht.“ Er macht sich Sorgen um betagte Mitbewohner im Mehrfamilienhaus.

BS-Energy hat offenbar zwei Probleme zu lösen. Die angelieferte Kohle zum Verfeuern liefert offenbar nicht die erwartete Leistung im Heizkraftwerk Mitte. Zudem sind technische Probleme aufgetreten. Im Heizkraftwerk West, das an der Elbstraße liegt und die Weststadt versorgt, werde laut BS-Energy nicht Kohle, sondern Öl verfeuert. Die Weststadt werde gegenwärtig mit Fernwärme aus dem Heizkraftwerk Mitte versorgt, das allerdings nur eingeschränkt Fernwärme produziert.

Laut BS-Energy werde zurzeit eine Lösung gesucht, um die Probleme zu beheben oder zu minimieren. Geklärt werden soll auch, wie zum Beispiel mit Großabnehmern wie dem Klinikum Celler Straße verfahren wird, das ebenfalls mit Fernwärme versorgt wird.