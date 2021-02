Braunschweiger Polizei löst Treffen mit 16 Personen auf

Braunschweig. Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen – diese Vorschriften haben 16 Personen ignoriert, die sich in der Stadt trafen. Die Polizei schritt ein.

Insgesamt 16 Personen verschiedenen Alters haben sich in der Nacht zum Donnerstag nach einem beruflichen Lehrgang in den Räumen einer Firma am Kohlmarkt zusammengefunden und gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen. Anwohner hätten die Polizei zunächst zu einer Ruhestörung gerufen.

Ein 24-Jähriger war „besonders unkooperativ“

Im Hinterhof und in den Räumen hätten die Beamten daraufhin diverse Personen festgestellt, die sich nicht an Abstandsregeln, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen hielten. Im Verlauf der Personalienaufnahme habe sich ein 24-Jähriger besonders unkooperativ gegenüber den Beamten verhalten.

Der Deeskalationsversuch misslang

Mehrfach hätten die Beamten versucht, die Situation zu deeskalieren, doch schließlich sei es „zu einer Widerstandshandlung durch diese Person gekommen“. Der 24-Jährige müsse sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen alle 16 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet. Des Weiteren erhielten alle Personen einen Platzverweis, heißt es in dem Bericht abschließend.

red