Die Polizei meldet einen schweren Verkehrsunfall in Lamme.

Braunschweig. Ein Motorradfahrer ist am Samstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Motorradfahrer starb nach Unfall in Lamme

Wie die Polizei meldet, war der 26-Jährige auf der Neudammstraße zwischen Lamme und der B1 unterwegs. Bei einem Überholmanöver stieß er laut Polizeibericht „mit der Fußgänger-Querungshilfe zusammen, wurde in den Gegenverkehr geschleudert und von einem entgegenkommenden Seat erfasst“.

Motorradfahrer kollidierte mit Querungshilfe

Der 26-jährige Motorradfahrer, so heißt es in dem Bericht weiter, starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst noch am Unfallort. Der 24-jährige Fahrer des Seat habe einen Schock erlitten.

Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 30.000 Euro, die Neudammstraße war während des Einsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt.