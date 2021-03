Jugendliche drohen in Braunschweig mit Messer

Zwei Personengruppen sind am frühen Montagabend in Streit geraten. Es sei ein Messer gezogen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte, doch die Beamten seien schnell vor Ort gewesen. So gab es keine Verletzten.

Zu der Bedrohung mit Messern sei es vor den Schlossarkaden gekommen, wie die Polizei mitteilt. Fünf Personen hätten sich gestritten. Im Zuge dessen zogen zwei der Beteiligten jeweils ein Messer und bedrohten damit die drei anderen. Die Bedrohten flüchteten daraufhin in Richtung eines Fast-Food-Restaurants am Bohlweg.

Passanten informieren die Polizei

Als sie das Restaurant kurze Zeit später wieder verließen, trafen sie erneut auf die Täter und wurden von ihnen bedroht. Wieder flüchteten sie. Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, informierten die Polizei.

Noch während die drei Opfer von den beiden Tätern verfolgt wurden, trafen die ersten Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort ein und stellten einen der Täter. Bei ihm fanden sie ein Messer und stellten es sicher.

Da es sich bei allen Beteiligten um Kinder und Jugendliche handelte, wurden diese im Anschluss durch die Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Ermittlungsverfahren werden eingeleitet

Gegen die beiden Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetzt eingeleitet.

