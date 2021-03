Bedrohung in Braunschweiger Anwaltskanzlei: Mann festgenommen

Nach intensiver Fahndung hat die Braunschweiger Polizei am Mittwochmittag in Lehndorf einen Mann (42) festgenommen. Er soll am Dienstag am späten Nachmittag in einer Braunschweiger Rechtsanwaltskanzlei Menschen bedroht haben und dann geflohen sein. Laut der Polizei kam dabei niemand zu schaden.

„Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann weitere Personen gefährden oder bedrohen würde, leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein“, teilt Polizeisprecherin Carolin Scherf mit. Am Mittwoch gelang dann die Festnahme – ohne dass weitere Personen in Gefahr gerieten.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

cos