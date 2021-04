Braunschweiger Landesbischof: Geht gnädig miteinander um!

Landesbischof Christoph Meyns bat in seiner Predigt: „Lassen Sie bei allen Sorgen, die uns selbst betreffen, uns die Not der Menschen an anderen Orten dieser Erde nicht vergessen und helfen, wo immer wir können.“

Foto: Peter Sierigk