Inzidenz unter 100: Diese Regeln gelten jetzt in Braunschweig

Am Sonntag, 25. April, meldete das Robert-Koch-Institut für Braunschweig KEINE Neuinfektionen gegenüber Samstag. Die Inzidenz fällt deswegen auf 71,4. In den vergangenen sieben Tagen wurden 178 Neuinfektionen gemeldet.

Es ist und bleibt schwierig, den Überblick über die geltenden Regeln zu behalten. Das Wichtigste: In Braunschweig liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Donnerstag, 22. April, wieder unter dem Grenzwert von 100. Das bedeutet: Die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes („Notbremse“) gilt aktuell NICHT in Braunschweig. Sie kommt grundsätzlich nur dann zum Einsatz, wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt.

Übrigens: Zurzeit zählt allein die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Inzidenz, nicht mehr die des Landesgesundheitsamtes. Am Sonntag, 25. April wies das RKI einen Wert von 71,4 (-17,6) für Braunschweig aus. Unklar ist, ob tatsächlich keine Neuinfektionen gemeldet wurden, oder ob die Aktualisierung nur noch nicht vom RKI angezeigt wird. Die RKI-Zahlen sind hier einsehbar.

Für alle Kommunen mit Inzidenzen unter 100 gilt weiterhin das Landesrecht. Das Land hat seine entsprechende Verordnung aktualisiert. Teilweise sieht sie strengere Regeln als der Bund vor, obwohl es um niedrigere Inzidenzen geht.

Diese Kontakte sind erlaubt

In Braunschweig gilt KEINE Ausgangssperre. Diese würde erst im Rahmen der Notbremse ab einer Inzidenz von 100 in Kraft treten.

Zusammenkünfte sind nur mit den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt zulässig, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen sind.

Zulässig sind auch der Betrieb und die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen unter freiem Himmel (ausgenommen Schwimmbäder und ähnliche Anlagen) durch Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren. Die Gruppenzusammensetzung von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen darf nicht wechseln. Zwei Betreuer sind erlaubt. Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von Personen nur unter Einhaltung des Abstandsgebots betreten und genutzt werden. Umkleideräume und Duschen dürfen nicht genutzt werden.

Das gilt für Schulen und Kitas

Erst einmal geht es noch unverändert weiter: Auch zum Wochenbeginn bieten die Kitas nur Notbetreuung an. In den Schulen gilt der Wechselunterricht weiterhin nur für Grundschulen, Förderschulen (Geistige Entwicklung) und Abschlussklassen, alle anderen sind im Homeschooling.

Da Braunschweigs Inzidenz unter 100 liegt, könnte eine Lockerung bevorstehen. Der genaue Ablauf sähe dann so aus: Bevor eine Änderung möglich wird, muss die Inzidenz fünf Werktage lang unterbrochen unter 100 liegen. Anschließend muss die Stadt handeln – sie hat anders als bisher keinen Abwägungsspielraum mehr, wenn beispielsweise absehbar ist, dass die Inzidenz kurzfristig wieder über 100 steigen wird.

Die fünf nötigen Werktage wären am Dienstag, 27. April, erreicht (nicht wie zuletzt berichtet schon am Montag). Die Stadt müsste die Änderung daraufhin per Allgemeinverfügung bekanntgeben. Ab Donnerstag, 29. April, könnte dann an den Schulen wieder das Wechselmodell für alle Schulen und Jahrgänge gelten. Die Kitas könnten wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Wie gesagt: Dies tritt nur dann in Kraft, wenn die Inzidenz bis Dienstag ohne Unterbrechung unter 100 bleibt.

Das darf der Einzelhandel

Für den Einzelhandel ist das Terminshopping (Click & Meet) wieder möglich. Dabei muss KEIN negativer Schnelltest vorgelegt werden. Dies ist erst im Rahmen der Notbremse vorgesehen, also dann, wenn die Inzidenz über 100 steigen sollte.

Es gibt auch KEINE Verpflichtung, die Luca-App zu nutzen, wie dies im Rahmen des geplanten Modellprojektes vorgesehen wäre. Allerdings können Läden und Kunden die App auf freiwilliger Basis einsetzen. Dies ermöglicht dem Gesundheitsamt im Infektionsfall eine direkte Nachverfolgung der Kontakte.

Luca-App steht ab sofort in Braunschweig kostenlos zur Verfügung

Ganz normal geöffnet (ohne Terminvergabe) sind unverändert der Lebensmittel- und Getränkehandel, Wochenmärkte, Hofläden, Abhol- und Lieferdienste, Reformhäuser, Babyfachgeschäfte, Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädieschuhmacher/Orthopädietechnik, Tankstellen, Autowaschanlagen, Kraftfahrzeughandel und Zweiradhandel (beschränkt auf Probefahrten), Kraftfahrzeug- und Fahrrad-Werkstätten, Reparaturwerkstätten für Elektronikgeräte, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkaufsstellen, Buchhandel, Tierbedarfshandel, Futtermittelhandel, Blumenläden, Gärtnereien und Gartenmärkte, Großhandel und Baumärkte (jeweils nur für gewerbliche Kunden), Brenn- und Heizstoffhandel, Brief- und Versandhandel, Fahrkartenverkauf für Personenverkehr.

Wer darf außerdem noch öffnen?

Museen, Gedenkstätten und Galerien können wieder mit Terminvereinbarung öffnen. Der Zoo darf geöffnet bleiben. Der Botanische Garten der TU Braunschweig darf theoretisch auch öffnen, allerdings hat sich die TU bislang dagegen entschieden, weil der personelle Aufwand zu groß wäre.

Zulässig sind auch Autokinos und Minigolf-Anlagen.

Modellprojekte für kontrollierte Öffnungen von Läden, Außengastronomie, Kinos, Theatern, Museen und Fitnessstudios sind bis zu einer Inzidenz von 100 möglich. Die vom Land bereits genehmigten Projekte, unter anderem in Braunschweig, waren kurzfristig gestoppt worden, um die Auswirkungen der Bundes-Notbremse abzuwarten.

Braunschweiger Modellprojekt verschoben – Frust und Ärger

Wo muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden?

Ein negatives Testergebnis ist dann erforderlich, wenn ein Kunde in den folgenden Betrieben nicht dauerhaft die erforderliche medizinische Maske tragen kann: Friseur, Kosmetikstudio, Massagepraxis, Tattoo-Studio, Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie oder Fußpflege, Orthopädieschuhmacher, Orthopädietechnik, Heilpraktiker.

Das Testergebnis darf nicht älter sein als 24 Stunden. Der Test muss entweder von einem anerkannten Testzentrum durchgeführt worden sein, oder der Betreiber (Friseur und Co.) veranlasst vor Ort einen Selbsttest vor dem Betreten des Betriebs.

Auch beim Besuch eines Alten- und Pflegeheims muss ein negatives Testergebnis vorgelegt oder vor Ort ein Test durchgeführt werden.

Die Testpflicht entfällt generell, wenn der Kunde/Besucher nachweisen kann, dass seine Zweitimpfung mindest 15 Tage zurückliegt. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind für medizinisch notwendige Behandlungen von der Testpflicht ausgenommen.

Wo gibt es Schnelltestzentren?

Inzwischen sind in Braunschweig 23 mittlere und größere Testzentren vom Gesundheitsamt beauftragt worden, die kostenlosen Bürgertests durchzuführen. Ergänzend gibt es eine mobile Teststation. Außerdem bieten 18 Apotheken, 59 Arztpraxen und 2 Zahnarztpraxen Testungen an.

Einen Überblick gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Unterschiede zwischen Inzidenz-Zahlen von RKI, Land und Stadt

Die Zahlen des RKI weichen zum Teil deutlich von den städtischen und auch den Landeszahlen ab. Das hängt laut der Stadt damit zusammen, dass das RKI gemeldete Fälle im Nachhinein bestimmten Tagen zuordnet, etwa dem Tag des positiven Testergebnisses. Das Gesundheitsamt dagegen meldet Fälle nach Meldung bei der Behörde, unabhängig davon, wann der Fall festgestellt wurde oder wann eine Person angegeben hat, dass sie Symptome entwickelt hat. „Dies führt zu abweichenden Werten bei der Inzidenz und bei den RKI-Zahlen auch zu Nachkorrekturen.“ Da die Zahlen des RKI maßgeblich sind, wird die Stadt künftig keine eigenen Zahlen mehr veröffentlichen.

Einen Kommentar von Cornelia Steiner können Sie hier nachlesen.