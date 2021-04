Braunschweiger Polizei kontrolliert Radfahrer – 47 Anzeigen

Wie die Beamten berichten, fanden die Kontrollen am Mittwoch zwischen 12 und 16 Uhr in den Bereichen Hans-Sommer-Straße und Rebenring/Neustadtring statt. Grund für die Kontrollen seien die immer noch erhöhten Unfallzahlen und die daraus resultierenden Verletzungen. Ziel der Aktion sei es gewesen, die Fahrradfahrenden auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen und so ihre Beteiligung im Straßenverkehr sicherer zu machen.

Die Beamten registrieren insgesamt 138 Verstöße

„Insgesamt wurden bei den Kontrollen 138 Verstöße festgestellt. Neben Fehlverhalten der Radfahrenden wurden auch technische Mängel an einigen Fahrrädern festgestellt. Bei vielen Verstößen reichten ein aufklärendes Gespräch und eine mündliche Verwarnung aus“, heißt es im Polizeibericht. In 47 Fällen hätten jedoch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden müssen, da gravierendere Verstöße vorgelegen hätten.

Auch ein E-Scooter-Fahrer wurde gestoppt

Auch ein E-Scooter habe während der Kontrollen die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten geweckt, da der Roller keine Pflichtversicherung aufgewiesen habe. Gegen den Fahrer sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

