Mann flüchtet in Braunschweig vor Polizei – Zeugen gesucht

Die Polizei bittet in einem Fall, der sich bereits am Dienstag, 27. April, ereignet hat, um Unterstützung. Wie die Beamten berichten, wollten sie am Gieselerwall den Wagen eines 28-Jährigen stoppen, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Die Beamten verfolgen den Mann

Der Mann habe daraufhin die Geschwindigkeit seines PKW stark erhöht und sei in Richtung Wilhelmitorwall geflüchtet. Die Beamten seien dem Golf über Wilhelmitorwall und am Hohen Tore bis in die Goslarsche Straße gefolgt. „In der Chemnitzstraße stellte der Mann seinen PKW in einer Garageneinfahrt ab und flüchtete zu Fuß. Er wurde jedoch schnell gestellt. Es entstand kein Sachschaden und niemand wurde verletzt“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Wer wurde durch die Flucht des Mannes gefährdet?

Gegen den Mann werde nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem sucht die Polizei Zeugen oder Geschädigte, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben und eventuell dadurch gefährdet wurden. Zeugen melden sich unter (0531) 4763115.

red