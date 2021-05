Braunschweig. Der „Junge im Trikot“ stand vor einer Arztpraxis in der Weststadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei fahndet nach Tätern Diebe stehlen in Braunschweig Skulptur aus Beton

Eine Betonskulptur, die vor einer Arztpraxis in der Innstraße stand, haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag bis Dienstag gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Betonskulptur saß vor einer Kinderarztpraxis in der Weststadt auf einer Müll-Box. Es handelte sich um einen Jungen mit einem Fußball auf dem Schoß.

Trikot von Eintracht

Die Skulptur trug ein Trikot von „Eintracht Braunschweig“ und hatte den Schriftzug „Praxis“ auf der Brust. Am Dienstagmorgen stellte der Eigentümer fest, dass die Skulptur gestohlen wurde. Letztmalig wurde sie am Samstag gesehen.

Hohes Gewicht

Da die Skulptur ein sehr hohes Gewicht hat, wurde sie vermutlich von mehreren Personen entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 4763515.

red