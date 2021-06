Einsatzkräfte rücken zu zwei Autobränden in Braunschweig aus

Einsätze in Braunschweig

Gleich zweimal gab es am Donnerstag in Braunschweig Einsätze wegen brennender Autos.

Braunschweig. In der Hans-Sommer-Straße fing ein Wagen im Straßenverkehr Feuer, in Bienrode auf einem Hof. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.