Bauen und Wohnen 2020 wurden in Braunschweig fast 900 Wohnungen gebaut

Foto: Bernward Comes

Im Baugebiet an der Dibbesdorfer Straße in Querum reiht sich schon ein Haus ans andere.

Braunschweig. Die meisten entstanden in Mehrfamilienhäusern, weniger als ein Drittel in Einfamilienhäusern. Auch in den nächsten Jahren werden Baugebiete entstehen.