Falscher Dachdecker zockt in Braunschweig Seniorin ab

Ein falscher Dachdecker hat am Dienstag gegen 12 Uhr in Querum eine 85-jährige Braunschweigerin an der Haustür angesprochen. Der Mann gab an, dass er das Dach überprüfen wolle. Als er im Haus war, bat er die Frau um einen Lappen und eine Leiter. Als die Braunschweigerin ihm die Gegenstände brachte, hatte der Mann es auf einmal eilig und verließ das Haus. Erst später stellte sie fest, dass Goldschmuck fehlte.

Täter hatte es auch auf ein zweites Opfer abgesehen

Fast zeitgleich kam laut Polizei es in der Nähe zu einem gleich gelagerten Fall. Ein 88-Jähriger ließ ebenfalls einen falschen Dachdecker in sein Haus. Auch hier sollte der Mann eine Leiter und einen Lappen holen. Es entwickelte sich jedoch ein Streitgespräch zwischen den beiden; der falsche Dachdecker zog ab.

