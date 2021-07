Braunschweiger Landesamt für Schule zieht an Hauptbahnhof

Braunschweig. Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung zieht an die Kurt-Schumacher-Straße. Das Luftfahrt-Bundesamt macht Platz. Was wird aus dem Altgebäude?

Rund um den Hauptbahnhof soll in den nächsten Jahren ein neues Quartier entstehen – die Planungen inklusive Bürgerbeteiligung dafür laufen auf Hochtouren. In der Kurt-Schumacher-Straße, entlang von Viewegs Garten, sollen neue Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Doch auch gegenüber, auf der anderen Seite der Kurt-Schumacher-Straße, tut sich etwas: In das Hochhaus mit der Nummer 21 soll das Regionale Landesamt für Schule und Bildung einziehen. Der Mietvertrag für 20 Jahre ist bereits unterschrieben.

Neben dem Hochhaus soll ein kleineres Gebäude mit Flachdach errichtet werden, das mit dem Hochhaus über eine Gebäudebrücke verbunden wird. Im Hochhaus samt Nebengebäude finden künftig alle 230 Mitarbeiter des Regionalen Landesamtes aus Braunschweig Platz (weitere Mitarbeiter beschäftigt die Behörde in Außenstellen in Göttingen, Wolfenbüttel und Peine). Bislang hat das Landesamt seinen Hauptsitz an der Wilhelmstraße, weitere Büros befinden sich im Gebäudekomplex Altewiekring/Husarenstraße.

Offen ist noch, was aus dem Ex-Kreiswehrersatzamt wird

Die Aussicht, voraussichtlich mehrere Jahre auf eine Großbaustelle schauen zu müssen, stört Behördenleiter Torsten Glaser nicht. Er sieht die Vorteile: alle Mitarbeiter an einem Standort – und das in einem Gebäude, das deutlich besser in Schuss ist als das Altgebäude in der Wilhelmstraße. Dort wurde ihm zufolge seit vielen Jahren kein Geld mehr investiert – denn schon lange galt als beschlossen, dass die Behörde dort ausziehen soll. Anfangs war der Plan, dass sie in das ehemalige Kreiswehrersatzamt im Östlichen Ringgebiet ziehen soll.

Die Bundeswehr war dort bereits 2013 ausgezogen, zwei Jahre später kaufte das Land die Immobilie vom Bund. Seit acht Jahren steht sie nun leer – nach ausgiebiger Prüfung wurde der Plan, dort die Landesschulbehörde – wie das Regionale Landesamt damals noch hieß – aufgegeben. Auch die Idee, am Standort eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten, hatte man im Jahr 2016 schnell wieder fallen lassen: Der Sanierungsstau ist einfach zu groß. Dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht, macht die Sache nicht einfacher. Das Land prüft nun weitere Nutzungsmöglichkeiten – ansonsten soll das Gebäude verkauft werden.

Im März 2023 soll der Umzug abgeschlossen sein

Behördenleiter Glaser jedenfalls ist froh, dass für seine Leute nun eine neue Bleibe in verkehrstechnisch bester Lage gefunden wurde: „Dass wir alle unter einem Dach sind, wird die Vorgänge und Abläufe an vielen Stellen vereinfachen, und auch für unsere Kunden wird es einfacher.“ Kunden: Damit sind Schüler und Schulen aus dem ganzen Zuständigkeitsbereich gemeint (siehe unten). Ein bisschen Geduld ist aber gefragt: Mit der Sanierung und Umstrukturierung der Räume kann erst im September kommenden Jahres begonnen werden. „Am 31. März 2023 soll der Umzug dann abgeschlossen sein“, plant Glaser.

Zurzeit wird das Hochhaus noch vom Luftfahrt-Bundesamt genutzt. Auf Anfrage heißt es dort aus der Pressestelle, dass die Beschäftigten im ersten Quartal 2022 in die Hermann-Blenk-Straße am Flughafen umziehen werden. Dort befindet sich der Hauptsitz des Luftfahrt-Bundesamtes – und direkt gegenüber entsteht derzeit ein neues Bürogebäude, das Platz für die 130 Mitarbeiter aus der Kurt-Schumacher-Straße bieten wird.

An der Wilhelmstraße ist Wohnbebauung geplant

Was mit dem Altgebäude an der Wilhelmstraße 62 wird, ist noch offen. Eigentümer ist die Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft (SBBG). Die Stadt möchte das gesamte Quartier entwickeln, strebt mittelfristig die Schaffung von neuem Wohnraum an, wie Stadtsprecher Rainer Keunecke sagt: „Dabei spielen das Gebäude sowie die dazugehörigen Flächen eine wesentliche Rolle. Dazu werden intensive Überlegungen angestellt.“

Bislang liege zwar noch keine Kündigung des Landes Niedersachsen für die angemieteten Flächen in der Wilhelmstraße vor. „Wir gehen aber davon aus, dass das Land Niedersachsen spätestens im Jahr 2023 aus dem Gebäude ausziehen will“, bestätigt Keunecke.

Das Gebäude sei mittelfristig abgängig und werde auf mittlere Sicht hin abgerissen. „Dies muss aber nicht kurzfristig geschehen, so dass auch eine Anschlussnutzung nach dem Auszug des Landes Niedersachsen nicht völlig ausgeschlossen ist“, erklärt der Sprecher.

DAS LANDESAMT

- Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig (RLSB) ist eines von vier Regionalen Landesämtern für Schule und Bildung in Niedersachsen. Das Braunschweiger Amt ist zuständig für die Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn, Göttingen, Goslar, Helmstedt, Northeim, Peine und Wolfenbüttel.

- Das RLSB ist zuständig für rund 550 allgemeinbildende und zirka 60 berufsbildende Schulen sowie 11 Studienseminare. Seine Aufgaben: Beratung und Unterstützung, Steuerung und Gestaltung sowie Intervention.

