Braunschweig pflanzt 1055 neue Klimabäume

Bewässerungssäcke findet man mittlerweile auch an Bäume auf der Münchenstraße, die in die Weststadt führt. Auch die Bäume dort sollen so vor Hitzeschäden geschützt werden.

Der Grünflächenverwaltung ist ein Coup gelungen: Fast zwei Millionen Euro Fördergelder werden fließen, damit in Braunschweig 1055 Bäume nachgepflanzt werden können, die in den Hitzesommern 2018/2019 abstarben. Der Rat der Stadt hat nun ein Konzept auf den Weg gebracht, damit ein Regenwasser-Management Hitzeschäden an Braunschweigs Bäumen möglichst verhindert.

Die Grünflächenverwaltung hat bereits die Konsequenzen aus Hitzewellen gezogen. Denn Phasen des Regens oder Starkregen sorgen nicht dafür, dass Bäume unbeschadet auch durch längere Hitzephasen kommen. Die Zahl der Bewässerungssäcke im Stadtgebiet wurde dieses Jahr von 50 auf 1000 aufgestockt. Manche Bäume werden bereits im Stadtgebiet nicht mehr gepflanzt. Rot- und Weißdorn, die wegen ihrer schönen Blüten einst massenhaft im Westlichen- und Östlichen Ringgebiet angepflanzt wurden, sind in weiten Teilen abgestorben. Auch Birken werden nicht mehr gepflanzt. Das Bewässern der etwa 3000 Jungbäume im Stadtgebiet wird dieses Jahr etwa 500.000 Euro kosten.

Die Nachpflanzungen tragen dem ebenfalls Rechnung: Es werden 1055 Klimabäume gepflanzt, die Hitze besser vertragen: Hopfenbuche, Purpur-Erle, Amberbäume. Die Grünflächen-Verwaltung macht jedoch auch deutlich: Der Ersatz ist nur numerischer Natur. Es sollen zwar Bäume nachgepflanzt werden, die bereits 15 Jahre alt sind. Sie werden an Straßenrändern, Spiel- und Sportplätzen, Kitas oder Schulen stehen und bis zum Jahr 2024 gepflanzt. Doch sie allen sind echter Ersatz nicht.

Feuerwehr half, Hitzeschäden zu verhindern

erwiesen wird darauf: Eine alte 20 Meter hohe Buche mit zwölf Metern Kronen-Durchmesser hat eine Blattfläche von etwa 1200 Quadratmetern. Jungbäume sind kein Ersatz dafür. Zusätzlich zu den 1055 Klimabäumen sollen darum auf weiteren 7,5 Hektar Fläche sogenannte Kurzumtriebsplantagen mit schnell wachsen Weiden oder Pappeln angelegt werden. Solche Flächen gibt es bereits. Zum Beispiel bei Geitelde. Wo neue Flächen hinzu kommen, ist noch nicht bekannt.

Dass ist gelungen ist, Fördergelder einzuwerben, um Ersatz für die abgestorbenen Bäume der Hitzesommer 2018/2019 zu beschaffen, fand zwar einhelliges Lob. Heidemarie Mundlos (CDU) erinnerte jedoch daran, dass die Schäden viel größer gewesen wären, „wenn nicht auch die Bürger und unsere Freiwilligen Feuerwehren gewässert hätten“. Ein weiteres Problem ist: Das Wässern geschieht mit Trinkwasser.

Hitze in Städten soll größer werden

CDU und Grüne haben darum auf den Weg gebracht, dass ein Konzept erstellt wird, künftig auch Regenwasser zu nutzen. Rainer Mühlnickel (Grüne) rief in Erinnerung, dass das Bundesumweltamt „weiter steigenden Temperaturen in den Städten erwartet“. Mehr Hitzetage, mehr tropische Nächte. Die Wohlfahrtswirkung des Stadtgrüns muss geschützt, die Aufenthaltsqualität gesichert werden.

Das werde es nicht zum Nulltarif geben, so Mundlos. Israel sei weltweit führend beim Regenwasser-Management. Es werde auch nicht reichen, wenn dies allein der Grünflächen-Verwaltung überlassen bleibe. Nicole Palm, SPD-Ratsfrau und Vorsitzende des Planungsausschusses, pflichtete bei und führte das Beispiel „Schwammstadt“ an: Versickerungsflächen satt versiegelte Flächen, um zu verhindern, dass Regenwasser ungenutzt in der Kanalisation verschwindet. Dies falle in den Arbeitsbereich der Bauverwaltung.

Bis Mitte des Jahres 2022 soll nun ein Konzept vorliegen, so der einstimmige Beschluss, künftige Trockenschäden am Stadtgrün zu verhindern oder auszugleichen und darzustellen, wie ein Regenwasser-Management in Braunschweig aussehen könnte. Auch Kosten sollen ermittelt werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de