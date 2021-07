Das ist mit Abstand die beste Spielemeile in Braunschweig!

Braunschweig. Am Sonntag gibt es in Braunschweig Spiel, Spaß und Bewegung bei der Spielemeile überall in der Stadt – coronabedingt dezentral.

An diesem Sonntag, 18. Juli, ist Spielemeile in Braunschweig! Und es sind sogar einige Quadratmeilen, die da bespielt werden. Mit Abstand! Und draußen. Also dezentral in vielen Kinder- und Jugendzentren, bei Vereinen und Einrichtungen. So hat es die Jugendförderung der Stadt – coronabedingt – organisiert.

Von 13 bis 18 Uhr gibt es am Sonntag spannende Angebote in allen Braunschweiger Stadtteilen

Überall gilt das Motto: „Mit Abstand die beste Spielmeile!“ Das könnte gelingen, zu wichtig sind Spiel, Bewegung und Begegnungen gerade jetzt. Natürlich gibt es auch mal Wartezeiten und Einschränkungen, aber das Wichtigste ist jetzt, dass die Spielemeile stattfinden kann.

Von 13 bis 18 Uhr gibt es am Sonntag spannende Angebote in allen Stadtteilen. Wo, das zeigt die folgende Aufstellung. Da gibt es, wie die Stadt Braunschweig stolz vermeldet, kreative Spiele, Bastelangebote, Fahrradparcours, Hüpfburgen, Fußballdarts, Tanzworkshops, Musikbühnen – und vieles mehr.

Fragen zur Spielmeile beantwortet die städtische Jugendförderung unter (0531) 470 - 8531.

1 Jugendzentrum Gliesmarode: Apres Sommer Ski, An der Bugenhagenkirche 2.

2 Spielstube Hebbelstraße: Spiele-Parcours, Hebbelstraße 2, (Quartiersplatz hinter der Hebbelstraße).

3 Sportjugend Braunschweig: Fußball-Dart (sechs Meter), Frankfurter Str. 279 (Hof hinter dem Haus).

4 Jugendzentrum Drachenflug: Outdoorsport, Mountainbike, Frankfurter Straße 253.

5 Awo Kinder- und Jugendzentrum Schiene: „Broitzem Warrior – Es kann nur Eine(n) geben!“. Steinbrink 3.

6 Kinder und Teenyklub Weiße Rose und Kulturpunkt West: Hoverboard Parcours mit Kinderkulturbühne, Ludwig-Winter-Straße 4.

7 KJT Rautheim und KJZ Roxy: Space Painting – Weltraumbilder selber sprayen und buntes Rahmenprogramm, Braunschweiger Straße 4a, (Achtung: Angebot nur auf dem Außengelände des KJT Rautheim).

8 KJZ Lamme: Selbstverteidigungsschnupperkurse von Eintracht Braunschweig, Lammer Heide 7.

9 Aktivspielplatz & Jugendzentrum Gliesmarode: Spielmeile-Parcours, Karl-Hintze-Weg 6.

10 Kinder- und Jugendzentrum Querum: Hüpfburg, Torwandschießen mit Leo, Waffeln, Fahrzeugparcours, Bevenroder Straße 37.

11 JZ Stöckheim, Jugendtreff Leiferde: Windspiel, Cornhole, Pizzaschnecke zum Selbstkostenpreis, Fischerbrücke 9.

12 JZ Stöckheim, Jugendzentrum Siekgraben: Frisbeeangebot, leckere Waffeln und Getränke zum Selbstkostenpreis, Siekgraben 46 (Schulhof der Raabeschule).

13 JZ Stöckheim, Juzelino: Fahrzeug-Parcours, selbstgestaltete Sonnenschilder und Brezeln, Getränke, Rüninger Weg 9 c - 11.

14 JZ Stöckheim, Schulkindbetreuung Leiferde: Bewegungsangebote, Windlichter, Fruchtspieße, Lüdersstraße 27 a/28.

15 Kinder- und Jugendzentrum Magni: Kleiner Tag der offenen Tür, Hinter der Magnikirche 6 b.

16 Kinder- und Jugendzentrum Rotation: Street Basketball, Mini-Fußball, Fahrzeug-Parcours, Bungee-Run, Boules, Emsstraße 50.

17 Juze Kreuzstraße: „Okersteine/Wandersteine selbst gemacht!“, Kreuzstraße 110/111.

18 KJZ Rühme: Chillen mit Tieren in Rühme, Gifhorner Straße 175.

19 KJZ Selam: buntes Spieletreiben um das Haus, Hamburger Straße 34.

20 Kooperative Ganztagsgrundschule Isoldestraße: T-Shirts und Caps bemalen und gestalten, Isoldestraße 60 (Hinterer Schulhof).

21 Jujax: gestaltet Euer Kleidungsstück, Schulhof Isoldestraße.

22 KJZ Treff im Bebelhof: move up – Wir bleiben in Bewegung, Hans-Porner-Straße 20 a.

23 DRK Kinder- und Jugendzentrum Wenden: Kommt vorbei zum Mitmach-Sommertanz und schaut zum kreativen Angebot in unseren Garten rein!“, Heideblick 22.

24 Kinder- und Jugendzentrum Turm, KoGS Lehndorf Nimmerland: Spiel und Spaß im Abenteuerland!, Saarplatz 3.

25 Awo Kinder- und Jugendtreff Geitelde: Outdoorspaß und frische Waffeln, Geiteldestraße 48, (Außengelände).

26 Jugendhaus Bevenrode: Parcoursfahrten, Slackline, Dosenwerfen, Popcorn / Grasseler Straße 88.

27 Protohaus: Eine spannende Tour durch unsere Makerspace-Werkbereiche im Escape-Room-Format, Rebenring 31.

28 Abenteuerspielplatz Melverode: Kunterbunt geht’s rund für Kinder von 6 bis 12, Leipziger Straße 100.

29 Heinrich-Jasper-Haus: Schätzen auf der Spur, Tostmannplatz 12.

30 BDKJ Braunschweig, Aktivspielplatz Schwarzer Berg: Kistenklettern und Bogenschießen, Am Schwarzen Berge 36 E.

31 Kinder- und Jugendkulturzentrum B58: draußen, sportlich und kreativ, Bültenweg 58, (Außengelände/Naturspielplatz).

32 Kinder- und Teenyklub Veltenhof: Spiel und Spaß auf dem Schulhof, Pfälzerstraße 34 a.

33 Jugendzentrum Heidberg: Jugendkulturbühne, Jugendkulturgarten, Gerastraße 18.

34 Kinder- und Jugendzentrum Mühle: „Schnapp sie dir alle!“ Trampolin-Fangspiel mit Kaffee und Kuchen, An der Neustadtmühle 3 (im Garten).

35 Stadtteilentwicklung Weststadt: Nachbarschaftswerkstatt, Haus der Talente, kostenloser Fahrradcheck mit ggf. kleiner Reparatur, Popcorn, Elbestraße 45.

36 Kinder – und Jugendzentrum Rüningen: Rüninger Spielekette 2021 – Rally in Rüningen!, Leiferder Weg 1.

37 Tanzschule Breaking Styles, Skateacademy38, Tanzschule Dangerous Styles: Skatertraining für jung und älter, Jugendplatz am Westbahnhof/Ringgleis/Jugendtreff.

38 Kult Waggum: Alles was geht! Action rund ums Kult!, Fröbelweg 2.

39 KJZ KIEZ: Spiel und Spaß rund ums Kiez, Herzogin-Elisabeth-Straße 80 a.

40 Nibelungen Wohnbau: Mit dem Quadrojumper abheben!, Möhlkamp 38, Spielplatz – Wunderplatz.

