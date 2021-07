Braunschweigs Tram-Ausbau verzögert sich

Bittere Pille für Braunschweigs Straßenbahn-Freunde. Während einer Bürgerinformation stellten die Tram-Planer einen neuen Zeitplan vor. Danach wird es nicht gelingen, bis zum Jahr 2030 tatsächlich sechs neue Trassen im Stadtgebiet zu bauen.

2021 ist das Jahr der Neuorientierung. Es scheiterte der Plan, Querum von der Nordstadt aus per Brücke über ein Landschaftsschutzgebiet anzuschließen. Eine Brücke gilt mittlerweile allenfalls als Notlösung. Während der ersten Online-Veranstaltung nach dem Brücken-Aus wollten die rund 120 Teilnehmer darum auch wissen: Was heißt das eigentlich für die Ausbaupläne? Was heißt das für einen eventuellen Tram-Anschluss von Querum?

Gesamtprojekt-Leiter Albrecht Curland tat sich höchst schwer, genaue Zahlen zu nennen. Fest steht jedoch: Eine Hoffnung des Jahres 2013, damals startete die Trassenbau-Planung, wird sich nicht erfüllen: Zumindest die zwei geplanten Trassen durch die westliche Innenstadt sowie nach Lamme/Kanzlerfeld werden bis zum Jahr 2030 wohl nicht fertig. Das geht aus einem neuen Zeitplan hervor. Er besagt auch: Falls sich die Pläne verwirklichen lassen, Querum über eine Trasse auf der Querumer Straße per Tram anzuschließen, dann ist auch ungewissen, ob dies bis zum Jahr 2030 gelingt. Curland ist jedoch verhalten optimistisch.

Kosten betragen etwa 160 Millionen Euro

Gleichwohl sollen im nächsten Jahr die konkreteren Planungen für die Trassen durch die westliche Innenstadt sowie nach Lamme/Kanzlerfeld aufgenommen werden sollen. Dazu wird das Projekt-Team verstärkt, damit die personellen Voraussetzungen gegeben sind. Curland führte an, dass bereits jetzt Planung und Bau ein Kostenvolumen von etwa 160 Millionen Euro hätten.

So sieht der neue Zeitplan für den Trassenbau aus. Foto: Jürgen Runo

Alle Zeitpläne stehen unter Vorbehalt. Denn um Trassen zu bauen, muss zuvor zwingend ein Planfeststellungsverfahren erfolgen. Für keine der geplanten Trassen hat das Planfeststellungsverfahren bereits begonnen. Die große Hoffnung ist: Die umfangreiche Bürgerbeteiligung im Vorfeld wird für ein vergleichsweise reibungsloses Verfahren sorgen. Eventuelle Klagen könnten jedoch zu Verzögerungen führen.

Bau soll in Volkmarode beginnen

Curland hofft: Im Jahr 2024 könnte Baubeginn der Trasse durch Volkmarode sein. Anschließend erfolgt der Baubeginn der Trasse nach Rautheim. Im Jahr 2026 oder 2027 könnten erste Bahnen fahren. In Volkmarode wohl eher als in Rautheim.

Verkompliziert werden die Planungen durch den Umstand: Anfang des Jahres 2022 will der Bund die Förderrichtlinien ändern. Die sogenannte Standardisierte Bewertung. Nur wenn die Trassenprüfung positiv ausfällt, beteiligt sich der Bund mit 75 Prozent an den Kosten des Trassenbaus. Von den Zuschüssen ist der Bau abhängig. Unklar ist darum, ob sich tatsächlich die Hoffnungen erfüllen, auf den Anschluss Querums per Brücke verzichten zu können? Zurzeit vorgesehen ist, die Tram-Trasse bereits in der Nordstadt enden zu lassen. Die Planer erwarten, dass diese Teil-Trasse noch förderfähig sein könnte.

Ob die neuen Richtlinien sich positiv oder negativ auf die Teil-Trasse in der Nordstadt auswirken werden, ist unklar. Curland kündigte an, dass der Trassenverlauf in der Nordstadt noch mit der Bürgerschaft abgestimmt werde.

