Brand in Döner-Imbiss im Braunschweiger Kultviertel

Braunschweig. In Braunschweig schlagen in der Nacht Flammen aus einem Haus in der Südstraße. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und verhindert Schlimmeres.

Bei einem Brand in der Südstraße ist in der Nacht zu Samstag die Küche eines Imbisses ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Ein Brand hat in der Südstraße in Braunschweig in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Wie die Einsatzkräfte berichten, ging der Alarm gegen 2.30 Uhr in der Nacht ein.

Diverse Anrufer meldeten einen Brand in einem Imbiss in der Südstraße, die als Teil des Kultviertels um die Zeit am Wochenende ein belebter Ort ist. Viele Menschen aus den benachbarten Kneipen des Ausgehviertels meldeten den Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss des Hauses, der Qualm zog über die Südstraße. Teilweise entwickelte sich die Rauchwolke bis zum Bankplatz.

Feuer in Südstraße – keine Verletzten

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Haus. Foto: Jörg Koglin

Die Feuerwehr setzte direkt einen Trupp unter schwerem Atemschutz ein, ein weiterer Trupp verhinderte von Außen, dass das Feuer auf die oberen Stockwerke des Hauses übergreift. Parallel brachten die Einsatzkräfte eine Drehleiter in Stellung, um die Menschen aus den oberen Geschossen retten zu können.

Dies war zum Glück nicht nötig. Die Mitarbeiter des Imbisses hatten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht, die übrigen Hausbewohner wurden zwar teilweise erst durch den Einsatz geweckt, konnten aber das Haus durch das Treppenhaus verlassen. Verletzt wurde niemand, die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Hausbewohner.

Feuerwehr löscht Brand in Döner-Imbiss binnen 12 Minuten

Binnen 12 Minuten konnte die Feuerwehr den Brand in der Imbissküche löschen. Vermutlich ging das Feuer von einem Ofen aus. Feuer gefangen hatte auch ein Schornstein. Die Feuerwehr zog daher einen Schornsteinfeger hinzu, der die Glutnester im Schornstein entfernen konnte.

Die Einsatzkräfte kontrollierten Haus und Wohnungen abschließend auf Feuer und Rauch, bevor die Bewohner wieder zurück konnten. Laut Feuerwehr ist die Küche des Imbisses völlig ausgebrannt. Nach rund 2,5 Stunden Einsatz rückte die Feuerwehr gegen 5 Uhr am Samstagmorgen wieder ab. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur genauen Brandursache.

