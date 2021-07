Aktionstag zu nachhaltiger, regionaler Ernährung in Braunschweig

Unter dem Titel „Eat Local. Think Global“ – lokal essen, global denken – findet am Montag, 26. Juli, im Stadtgarten Bebelhof ein Aktionstag zu nachhaltiger Ernährung statt. Ute Koopmann vom Stadtgarten-Team sagt: „Wir wollen zeigen, wie in Braunschweig regionale Ernährung in globaler Verantwortung bereits gelebt wird.“ Mitveranstalterinnen sind Regina Oestmann (Slow Food Braunschweiger Land), Britta Steven (Transition Town Braunschweig) und Anna-Katharina Thiel (Eine Welt-Regionalpromotorin).

Sie laden von 17 bis 22 Uhr dazu ein, die vielfältigen Möglichkeiten einer regionalen Ernährung kennenzulernen, heißt es in der Ankündigung. Außerdem können die Gäste mit dem Postwachstumsökonom Niko Paech über eine regionale und global gerechte Ernährungswende diskutieren.

Bio, fair, vegan, regional, saisonal, Solawi, unverpackt

„Die Folgen unserer Ernährung und wie wir mit Lebensmitteln umgehen, haben großen Einfluss auf unsere Mitwelt – lokal wie global, heute wie morgen“, erklärt Anna-Katharina Thiel. Der Blick über den Tellerrand hinaus, helfe Sachverhalte zu verstehen sowie das Kaufverhalten zu überdenken und zu verändern. „Bio, fair, vegan, regional, saisonal, Solawi, unverpackt – all das sind großartige Werte“, so Thiel. „Aber das kann auch sehr komplex und überwältigend sein.“

In und um Braunschweig engagieren sich ihr zufolge bereits viele Menschen und Initiativen für einen Wandel im Ernährungssystem. Der Aktionstag zeige einen Weg in ein zukunftsfähiges regionales Ernährungssystem auf.

Wie kann ein regionales Ernährungssystem in Braunschweig aussehen?

Ab 17 Uhr präsentieren sich verschiedene Initiativen: Greenpeace Braunschweig, Fridays for Future, Foodsharing, Thünen-Institut, Slow Food Braunschweiger Land, Fair in Braunschweig, Solawi Dahlum, Solawi Landwandel, Green Cell/ Protohaus, Transition Town, Ludwigsgarten (Lebenshilfe Braunschweig), Proveg, Kernbeißer und Wildeskraut.

Der Volkswirt Niko Paech spricht von 18 bis 19 Uhr über eine regionale und sozialgerechte Ernährungswende. Wie ein regionales Ernährungssystem in Braunschweig aussehen kann, ist ab 19 Uhr Thema eines Gesprächs mit Umweltdezernent Holger Herlitschke, Sadiah Meiselbach vom Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen und Marit Vahjen, Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft „Landwandel“.

Eine Anmeldung ist erforderlich: bit.ly/eatLthinkGZutritt nur für Geimpfte, Getestete und Genesene (mit Nachweis).

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de