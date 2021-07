Braunschweig. Dank der besonnenen Reaktion der Polizei ging dieser Einsatz am Ende glimpflich aus: Ein 27-Jähriger hatte Beamte mit einer Schusswaffe bedroht.

Ein Mann hat in Braunschweig Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht. Die Beamten reagierten besonnen, der Mann legte schließlich die Waffe auf den Boden und ließ sich festnehmen.

Polizei trifft auf Bewaffneten Mann bedroht Polizisten in Braunschweig mit Schusswaffe

Polizisten sind in der Nacht zu Sonntag in Mascherode mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Beamten melden, hatte eine Anwohnerin eine verdächtige Person im Garten eines Mehrfamilienhauses gesehen und die Polizei gerufen.

Der Mann lud die Waffe für die Polizisten gut hörbar durch

Kurz nach dem Eintreffen trafen die Polizeibeamten auf einen 27-jährigen Braunschweiger. „Der Mann hielt eine Pistole in seiner Hand und lud diese gut hörbar durch. In diesem Augenblick mussten die Beamten davon ausgehen, dass sie mit einer scharfen Schusswaffe bedroht werden“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizisten hätten sich in dieser Situation entschieden, den Mann „kommunikativ zur Aufgabe zu zwingen“. Nach kurzer Zeit habe der Mann seine Waffe auf den Boden gelegt und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Der Mann legte die Waffe schließlich auf den Boden und ließ sich von den Beamten festnehmen

„Dank des besonnenen Vorgehens der Polizeibeamten wurde niemand verletzt. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine Luftdruckwaffe handelte“, meldet die Polizei. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen einer Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

red

