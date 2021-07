Zeugen zu Anschlägen auf LAB Braunschweig und Hannover gesucht

Im Januar sind auf zwei Niederlassungen der Landesaufnehmebehörde (LAB) Niedersachsen Brandanschläge verübt worden, in einem Fall blieb es beim Versuch. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) und der Generalstaatsanwaltschaft Celle dauern dazu weiterhin an, heißt es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Jetzt wenden sich die Beamten mit Fotos an die Öffentlichkeit und fragen: Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Kanistern geben? Wer hat Beobachtungen gemacht, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Taten stehen?

Zehn Dienstfahrzeuge sind bei dem Brandanschlag auf die LAB in Braunschweig zerstört worden

Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. auf 9. Januar, gegen 2.20 Uhr, am Standort der LAB Braunschweig, Boeselagerstraße 4, zehn Dienstfahrzeuge und einen Anhänger in Brand gesetzt. Sie wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden von rund 500.000 Euro, heißt es in der Mitteilung weiter. „In derselben Nacht ist von Unbekannten versucht worden, ein Gebäude der LAB Langenhagen, Benkendorffstraße 24, anzuzünden. Die Brandsätze zündeten nicht und wurden in der Folge von Polizeibeamten auf dem Gelände entdeckt“, meldet die Generalstaatsanwaltschaft weiter.

In Hannover zündeten die Brandsätze nicht – es wurden Kanister sichergestellt

Die Polizei habe diverse Tatmittel sichergestellt, darunter hätten sich sich auch sechs schwarze Kraftstoffkanister aus Kunststoff mit 20 Liter Fassungsvermögen befunden. „Die mutmaßlichen Täter haben im Internet ein Bekennerschreiben veröffentlicht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle führe ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung beziehungsweise versuchter Brandstiftung und verfassungsfeindlicher Sabotage. Hinweise: (0511) 26262-4280.

