Diskussion mit Braunschweiger OB-Kandidaten – und Live-Stream

Braunschweig. Im Wolters Applaus Garten in Braunschweig geht es am Dienstag, 27. Juli, um die Zukunft der Stadt. Senden Sie uns Fragen!

Es wird ein erster Höhepunkt des laufenden Kommunalwahlkampfs. Die drei aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um das Amt des Braunschweiger Oberbürgermeisters und damit um die Nachfolge von Ulrich Markurth (SPD) treffen am Dienstag, 27. Juli, im Wolters Applaus Garten auf dem Gelände der Wolters-Brauerei aufeinander.

Moderatorin am Dienstagabend: Dr. Kerstin Loehr, Chefredakteurin unserer Zeitung Foto: Darius Simka / Regios24

Die Applaus Kulturproduktionen GmbH veranstaltet diese Podiumsdiskussion – moderiert von der Chefredakteurin dieser Zeitung, Kerstin Loehr. Ihr zur Seite sitzt der Kommunikationsmanager und PR-Berater Klaus Kocks (Cato Sozietät).

Thema der Diskussion: „Unsere Stadt – unsere Zukunft!“

Das Thema der Diskussion im Vorfeld der Kommunalwahlen am 12. September und des möglichen zweiten OB-Wahlgangs am 26. September: „Unsere Stadt – unsere Zukunft!“

Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Als Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer dabei sind Professorin Tatjana Schneider für die Grünen, Dr. Thorsten Kornblum für die SPD und Kaspar Haller, der von CDU, FDP und Volt-Partei ins Rennen geschickt wird.

Die Veranstaltung ist mit rund 350 Gästen ausverkauft und wird von unserer Zeitung als Medienpartner live gestreamt und aufgezeichnet. Der Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Das Hygienekonzept ist nach der zum Termin gültigen Corona-Verordnung gestaltet.

Moderator Professor Klaus Kocks, Kommunikationsmanager und PR-Berater (Cato Sozietät). Foto: Veranstalter

Wir bitten unsere Leser, uns – zusätzlich zum Konzept des Moderationsteams – Fragen an die drei Kandidaten zuzusenden. Die Moderatoren werden sich dann bemühen, diese während der Diskussion beantworten zu lassen.

Live-Stream ist am Dienstag auf unseren Internet-Seiten zu verfolgen

Um den Anreiz etwas zu erhöhen, verlosen wir unter den Einsendern der Fragen 25 Mal zwei Eintrittskarten für die Diskussion im Wolters Applaus Garten. Also die Fragen und damit die Möglichkeit, als Zuhörer noch ausgelost zu werden, per E-Mail bitte an folgende Adresse:Kommunalwahl-bs@funkemedien.de

Der Live-Stream ist am Dienstag ab 18.30 Uhr auf unseren Internet-Seiten zu verfolgen.

