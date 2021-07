Braunschweig. Ein Zug hat am Montagmorgen einen E-Roller überfahren, den Unbekannte auf die Gleise geworfen hatten. Die Bundespolizei ermittelt.

Drei E-Roller und eine Mülltonne sind von der Brücke am Nußberg ins Gleisbett geworfen worden.

Bundespolizei ermittelt Unbekannte werfen E-Roller auf Gleise am Braunschweiger Nußberg

Ein Erixx-Regionalzug hat am Montagmorgen einen E-Roller an der Straßenüberführung Ebertallee am Nußberg überfahren. Beamte der Bundespolizei stellten anschließend fest, dass insgesamt drei E-Roller und eine Mülltonne von der Brücke ins Gleisbett geworfen wurden.

Ein E-Roller landete auf den Schienen und wurde vom Zug überfahren

Ein Roller landete direkt auf den Schienen und wurde überfahren, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Die Bundespolizei ermittele nun wegen Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. „Die letzten Geo- und Nutzerdaten werden nun vom Betreiber abgefragt“, melden die Bundesbeamten und bitten zudem um Zeugenhinweise unter (0511) 303650.

red

