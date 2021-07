Verkehrsregel ändert sich während einer Polizeikontrolle

Während die Polizei in Braunschweig Rad- und Autofahrer kontrolliert hat, wurde die Beschilderung geändert. Eine Frau hat nun doch keine Ordnungswidrigkeit begangen.

Die Fahrradstaffel der Polizei hat am Dienstag im Bereich Wendentorwall/Fallersleber-Tor-Wall Fahrradfahrer kontrolliert, die die Einbahnstraßenregelung nicht befolgt haben. Zudem wurden Fahrzeugführer gestoppt, die verbotswidrig von der Mühlenpfordstraße nach links in den Wendentorwall abgebogen sind. Insgesamt seien 32 Verstöße in einer Stunde festgestellt worden.

Während die Beamten kontrollieren, ändert sich die Beschilderung und somit die Regel

Kurz vor Ende der Kontrolle seien die Beschilderung an der Mühlenpfordstraße und die Gelbmarkierung auf der Straße entfernt worden. Fälschlicherweise sei noch eine Fahrerin kontrolliert worden. „Die Betroffene wird eine Benachrichtigung erhalten, dass sie keine Ordnungswidrigkeit begangen hat“, meldet die Polizei.

Eine Frau darf sich freuen: Sie hat nun doch keine Ordnungswidrigkeit begangen

Die anderen verwarnten Fahrzeugführer hätten aber zum Zeitpunkt der erteilten Verwarnung dort nicht abbiegen dürfen.

red

