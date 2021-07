Braunschweig. Es gab um die zwölf Brände in Braunschweig. Der größte war in einem Sportheim in Lehndorf. Hier dauern die Löscharbeiten an.

Feuer in Braunschweig Brandserie in Braunschweig – Verdächtiger festgenommen

In Braunschweig ist es in der Nacht von Dienstag, 27. Juli, auf Mittwoch, 28. Juli, zu einer Brandserie gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde nach aktuellen Informationen gefasst. In der Nacht zu Die Feuerwehr rückte ab 22.35 Uhr zu ungefähr 12 Brandeinsätzen im Stadtgebiet aus. Container und Müllkübel brannten unter anderem in der Freisestraße dem Königsstieg, und der Holwedestraße. Im Bereich Lehndorf brannten Container und Anhänger. Gegen 2.44 Uhr wurde der Großbrand in dem Sportheim gemeldet.

Es brannten der Umkleidebereich und das Lager, in dem Trecker, Gasflaschen und ungefähr 5000 Liter Heizöl gelagert sind.

Verletzter bei Einsatz

Gegen 3.54 Uhr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht, aber die Löscharbeiten sind noch im Gange. 80 bis 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz durch eine umstürzende Stahltür am Fuß verletzt.

Laut Polizei gab es auch einen Brandanschlag auf die Polizeiwache in Lehndorf. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst.

