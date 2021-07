Feuer in Produktionshalle der Braunschweiger Oettinger-Brauerei

Braunschweig. Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Samstag zur Oettinger-Brauerei in Braunschweig ausgerückt, weil dort ein elektrischer Schrank in Brand geraten war.

In der Nacht zu Samstag, 31. Juli, hat es bei der Oettinger-Brauerei in Braunschweig einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Brand in Brauerei: Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in der Nacht zu Samstag in die Oettinger-Brauerei in Braunschweig ausgerückt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden Einsatzkräfte der Haupt- und der Südwache, sowie die Ortsfeuerwehr Innenstadt alarmiert. Angaben der Feuerwehr zufolge hatte sich gegen 2.40 Uhr ein Brand in einem elektrischen Schrank in der Brauerei entwickelt.

Schaltschrank brannte – Feuer bis hinauf zum Dach

Die erste Erkundung der Feuerwehr ergab die Verrauchung einer zirka 2.500 Quadratmeter großen Halle mit offenem Feuer an einem großen, elektrischen Schaltschrank bis hinauf zum Dach. Der Feuerschein konnte auch außerhalb des Brauereigeländes gesehen werden.

Teile der Dachhaut hatten bereits Feuer gefangen. Personen waren durch das Feuer nicht in Gefahr, auch Produktionsanlagen waren nicht unmittelbar betroffen.

Feuerwehreinsatz bei der Braunschweiger Oettinger-Brauerei Feuerwehreinsatz bei der Braunschweiger Oettinger-Brauerei In der Nacht zu Samstag, 31. Juli, hat es bei der Oettinger-Brauerei in Braunschweig einen Feuerwehreinsatz gegeben. Foto: Jörg Koglin

22 Feuerwehrleute im Einsatz

Für die Brandbekämpfung des brennenden Schaltschranks wurden während der gesamten Einsatzdauer 22 Feuerwehrleute unter Schwerem Atemschutz eingesetzt.

Von außen mussten etwa 30 Quadratmeter Industriebedachung mit speziellem Schneidgerät entfernt werden, um Glutnester direkt unterhalb der Dachhaut abzulöschen.

Das Feuer konnte in der Nacht gelöscht werden

Gegen kurz vor 4 Uhr war der Brand gelöscht, bis zum Morgen gegen 7 Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten an. Im Einsatz waren Einheiten der Braunschweiger Haupt- und Südwache mit Sonderfahrzeiten sowie die Ortsfeuerwehr Innenstadt.

