Die Braunschweiger OB-Kandidatin Tatjana Schneider

Sa, 14.08.2021, 10.32 Uhr

Tatjana Schneider, Professorin für Architekturtheorie, erklärt, warum ausgerechnet sie Oberbürgermeisterin werden will - und was sie an schönen Städten mag. Video: Stefan Lohmann