Autotuner: Polizei Braunschweig erteilt 22-Jährigem Platzverweis

Ein Autotuner hat mit seinem Fahrzeug sogenannte Donuts gedreht und ist dabei am Samstag gegen 22.20 Uhr von einer Polizeistreife beobachtet worden. Der 22-jährige Braunschweiger befand sich mit seinem BMW auf einem Gelände an der Alten Frankfurter Straße, teilt die Polizei am Dienstag mit. Hier seien an dem Abend mehrere Autotuner zusammengekommen.

Mit durchdrehenden Reifen Kreise gezogen

Als der Mann mit durchdrehenden Reifen Kreise zog, fuhr eine Streife des Polizeikommissariats Süd vorbei und überprüfte ihn. Auf dem Pflaster waren deutliche Spuren durch den Reifenabrieb erkennbar, so die Polizei weiter.

Der Reifenabrieb sei offensichtlich so stark eingebrannt, dass er sich mit einfachen Mitteln nicht mehr habe entfernen lassen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und erteilten dem 22-Jährigen einen Platzverweis.

Mann stiehlt Tabakwaren und Spirituosen

Einen auffälligen Kunden haben Angestellte eines Supermarkts in Waggum beobachtet. Der Mann, so die Polizei, ging am Montag gegen 13 Uhr etwa 30 Minuten durch das Geschäft und blieb immer wieder an den Tabakwaren und Spirituosen stehen. Irgendwann habe er den Einkaufswagen beladen und den Markt durch die Obstabteilung verlassen ohne zu bezahlen.

Drei Mitarbeiter seien ihm auf den Parkplatz gefolgt und hätten ihn angesprochen. Der Ladendieb sei zweimal geflüchtet, aber von den Mitarbeitern eingeholt und festgehalten worden – bis die Polizei eingetroffen sei.

red

