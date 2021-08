Braunschweig. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend auf der Hordorfer Straße. Der 43-Jährige fuhr in Richtung Schapen. Er kam ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntagmorgen in Braunschweig gekommen.

Polizei in Braunschweig

Polizei in Braunschweig Autofahrer kommt in Braunschweig von Straße ab – Wagen auf Dach

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der Hordorder Straße in Volkmarode ereignet. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, kam ein 43-jähriger Autofahrer, der in Richtung Schapen unterwegs war, um kurz nach 20 Uhr aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab.

Sein Auto landete auf dem Dach. Der Rettungswagen brachte den Mann ins Klinikum. Der Einsatz war bis Redaktionsschluss noch nicht beendet.

red

