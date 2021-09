Schule in Braunschweig

Schule in Braunschweig 2.000 Kinder werden Samstag in Braunschweig eingeschult

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Sie freuen sich auf die Schule: Die angehenden Erstklässler der Grundschule Timmerlah waren am Donnerstag zu Saft und Keksen in ihre künftige Schule eingeladen und durften sich schonmal umsehen.

Braunschweig. In den Schulen und in der Gastronomie gelten die 3G-Regeln. Nur die Hälfte der Kinder hat an den Schuleingangsuntersuchungen teilnehmen können.