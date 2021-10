Fußgänger wird in Braunschweig verletzt – Autofahrer flüchtet

Ein 80-Jähriger ist am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf der Straße Im Fischerkamp verletzt worden. Bei der Straße handelt es sich laut Polizei um einen verkehrsberuhigten Bereich, so dass der Fußgänger die Fahrbahn genutzt habe. Der Fahrer eines PKW, der sich von hinten genähert habe, habe mehrfach gehupt und sei an den Fußgänger herangefahren. Als sich der 80-Jährige in Höhe der Beifahrerseite des Autos befunden habe, habe er den Fahrer auf sein Verhalten ansprechen wollen. Dieser habe den Wagen jedoch abrupt beschleunigt, der Mann sei gefallen und habe sich verletzt.

Autofahrer fährt Richtung Dibbesdorfer Straße weiter

Der Autofahrer sei in Richtung Dibbesdorfer Straße weitergefahren, ohne sich zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen VW T-Roc oder VW T-Cross mit einer türkisfarbenen Lackierung gehandelt haben. Der Fahrer sei 25 bis 35 Jahre alt gewesen, der Beifahrer etwa 60 Jahre. Zeugenhinweise: (0531) 4763935.

Autos stoßen am Bohlweg zusammen

Zwei Autos sind am Donnerstag kurz nach 16 Uhr am Bohlweg zusammengestoßen. Eine 48-jährige Braunschweigerin war laut Polizei mit ihrem Auto vom Hagenmarkt Richtung Kennedy-Platz unterwegs, als sie kurz vor der Dankwardstraße festgestellt habe, dass sie sich in der falschen Spur befand. Beim Wechseln in den entsprechenden Fahrstreifen sei sie mit dem Wagen eines 20-Jährigen zusammengestoßen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise: (0531) 4763935.

red

