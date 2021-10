Pandemie Ab jetzt: Auch in Braunschweig für Corona-Schnelltests zahlen

Die Zeit der kostenlosen Bürgertests ist nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes vom heutigen Montag an vorbei – ab sofort müssen die meisten für Corona-Schnelltests selbst zahlen.

Die Preise sind nicht festgelegt, müssen aber gut erkennbar und ersichtlich sein. Testzentren und Apotheken können frei über die Preisgestaltung entscheiden.

Es gibt jedoch derzeit Schätzungen, die zwischen 12 und 35 Euro pro Test angesiedelt sind. Noch einmal deutlich teurer sind die PCR-Labortests.

Hier ein Überblick, wer auch künftig für die Schnelltests nicht zahlen muss

Wichtig ist Klarheit darüber, für welche Personengruppen die Tests weiterhin kostenlos bleiben. Das Land Niedersachsen gibt dazu folgende Hinweise (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

– Kinder unter 12 Jahren oder Kinder, die erst in den letzten drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind.

– Minderjährige können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen lassen.

– Menschen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können.

– Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. Schwangere können sich überdies bis zum 31. Dezember kostenlos testen lassen.

– Wer sich wegen nachgewiesener Infektion mit dem Coronavirus selbst in Quarantäne begeben musste, kann sich kostenlos testen lassen, wenn dies zur Beendigung der Quarantäne erforderlich ist.

– Wer aus dem Ausland zum Studium nach Deutschland kommt und mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurde, kann sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos per Schnelltest testen lassen.

– Außerdem können sich Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben, weiterhin kostenlos testen lassen.

Man muss einen Nachweis vorlegen und sich ausweisen können

Bei der Inanspruchnahme der kostenlosen Tests muss ein entsprechender Nachweis der jeweiligen Berechtigung vorgelegt werden. Ebenso der Personalausweis.

Laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände gilt die Berechtigung für kostenlose Schnelltests auch für Geimpfte, wenn sie zu den eben genannten Personengruppen zählen.

