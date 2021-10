Braunschweig Förderprogramm für Lastenräder schwächelt

Was können Lastenräder? Während der Nationalen Radlogistik-Konferenz in Frankfurt am Main zeigte der Radlogistikverband, was möglich ist und möglich werden könnte.

Was ist los mit Braunschweigs Förderprogramm für Lastenräder? Lastenräder boomen schließlich. Im Vorjahr griffen die Unternehmen der Stadt blitzschnell zu. In diesem Jahr liegen die Fördergelder jedoch wie Blei in der Kasse. Warum stockt es?

Der Optimismus in der Politik war riesengroß: Mit dem Lastenrad-Förderprogramm sollte ein Anstoß gegeben werden, damit Braunschweigs Unternehmen umsatteln. Binnen vier Wochen waren im Vorjahr tatsächlich 20.000 Euro Fördergelder vergeben. Prompt wurde aufgestockt. Aus 20.000 Euro wurden 50.000 Euro. Bis zum Jahr 2025 sollen die jährlich fließen. Im Planungsausschuss hieß es dazu: Eventuell müsse noch nachgelegt werden.

Das scheint kaum nötig. Auf Anfrage heißt es seitens der Stadt Braunschweig: „Bis zum 5. Oktober wurden 17 Anträge gestellt. Es wurden bisher Fördergelder von 15.000 Euro genehmigt.“ 90 Prozent der Anträge bezogen sich auf Elektro-Lastenräder.

Verkaufszahlen stiegen um 40 Prozent

An einem allgemeinen Lastenrad-Desinteresse kann das nicht liegen: Laut Zweirad-Industrie-Verband stieg im Vorjahr der Lastenrad-Absatz um 40 Prozent. Erwartung: Der Boom hält an.

Das spürt man auch in Braunschweig. Die acht kostenlosen Heinrich-Lastenräder sind bestens gebucht. Frank Tristram gehört zu den Ehrenamtlichen, die das Leihen über die Internetseite „Heinrich der Lastenlöwe“ möglich machen: „Unser Ziel ist, dass im jeden Stadtbezirk ein Lastenlöwe steht. Wir hätten längst weitere Lastenräder gekauft. Allerdings fehlt uns das Geld für die Gegenfinanzierung. Die Spenden reichen gerade so aus, um den Betrieb der Lastenlöwen zu ermöglichen.“

Handwerker sind bislang kaum zu begeistern

Tristram meint: „Wenn Braunschweig den Lastenrad-Fördertopf auch für Private öffnet, ist das Geld blitzschnell weg.“ Er verweist auf Hamburg: 700.000 Euro waren im Vorjahr binnen 23 Minuten vergeben. Gewerbetreibende zu erreichen, sei schwieriger. „Im Vorjahr bedienten sich an Braunschweigs Fördergeldern offenbar diejenigen, die ohnehin auf einen Zuschuss gewartet haben. Nun ist es kein Selbstläufer mehr.“ Überzeugungsarbeit werde wohl geleistet werden müssen. Laut Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks konnten sich im Vorjahr nur sechs Prozent der Mitgliedsbetriebe den Einsatz von Lastenrädern vorstellen.

Der Gebäudereiniger Frank Truxius setzt ganz auf das Schwerlast-E-Bike. Foto: STACHURA / JS

Frank Truxius bestätigt das. Der Braunschweiger Gebäudereiniger setzt seit zwei Jahren ganz auf das Lastenrad und gehört auch dem Zukunftsnetzwerk des Deutschen Handwerks an: „Das Interesse der Kollegen an Lastenrädern geht gegen Null. Es werden lieber Parkplätze gesucht.“

Wahl unter vielen Fördermöglichkeiten

Wie man unter Gewerbetreibenden die Lastenrad-Nutzung per Fördergeld erhöht, das fragt sich auch Rainer Mühlnickel. Der scheidende Ratsherr der Grünen hatte sich ausdrücklich für die Aufstockung der Fördergelder eingesetzt: „Völlig überraschend kommt die Entwicklung nicht. Wenn unter verschiedenen Fördertöpfen gewählt werden kann, entsteht eine Konkurrenz-Situation. Förderung kann schließlich nur einmal in Anspruch genommen werden.“

Braunschweig zahlt Gewerbetreibenden zurzeit einen Zuschuss von 1000 Euro für E-Lastenräder. Normale Lastenräder werden mit bis zu 500 Euro gefördert. Das Bundeswirtschaftsministerium beteiligt sich an den Kosten für E-Lastenräder von Gewerbetreibenden mit 25 Prozent. Das Land Niedersachsen schießt 400 Euro bei der Anschaffung eines Lastenrads und 800 Euro bei der Anschaffung eines E-Lastenrads oder Lasten-S-Pedelecs hinzu. Das Landesprogramm gilt für Gewerbetreibende und Privathaushalte.

Lastenräder sollen Lieferwagen ersetzen

Tristram, er ist auch Vorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland in Braunschweig, meint zum Landesprogramm: „In Braunschweig haben ganz viele darauf gewartet. Am Ende stand eine Enttäuschung: Das Fördervolumen schrumpfte von zuerst fünf Millionen auf 700.000 Euro. Auch die Förderhöhe ist zu gering. E-Lastenräder sind schließlich teuer. Verglichen mit der E-Auto-Förderung sind diese Summen lächerlich.“

Das Thema ist in Braunschweig grundsätzlich heikel: Die Wirtschaftsförderer warten auf ein Logistik-Konzept. Es soll aufzeigen: Wie können innerhalb der Oker-Umflut die Last- und Lieferwagen-Karawanen gestoppt werden? Per neuem Klimaschutzkonzept soll die Zahl der Kraftfahrzeuge verringert und gleichzeitig der Radverkehr gestärkt werden. In Vorbereitung ist ein Mobilitätsentwicklungsplan. Verkehrsflächen sollen neu verteilt werden. Das Lastenrad wird bei all dem eine wesentliche Rolle spielen.

Was möglich ist, wurde Ende September während der Nationalen Radlogistik-Konferenz in Frankfurt am Main gezeigt. Partner dort waren zum Beispiel Hessens Wirtschaftsministerium, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund und der Handelsverband Hessen. Der ausrichtende Radlogistik-Verband spricht mittlerweile gern von Logistik-Wende per Cargo-Bikes. Ausdruck dafür, dass weit mehr möglich ist, als der bloße Transport von Kleinkindern, Hunden, Einkäufen und Werkzeug-Kisten. Aus zwei oder drei Rädern werden vielfach vier Räder mit Elektro-Fahrradantrieb. Die Branche treibt zurzeit die Frage um: Sollten Transport-Container für Cargo-Bikes genormt sein?

Galeria-Lager als Cargo-Bike-Basis?

Für eine zeitferne Vision, die am Bedarf scheitert, hält Tristram Cargo-Bikes nicht: „Am Bohlweg steht unter dem ehemaligen Galeria-Kaufhaus das riesige Logistik-Lager leer. Es drängt sich förmlich auf, von dort aus per Cargo-Bike die Innenstadt beliefern zu lassen.“

Mühlnickel kündigte eine Anfrage im Planungs- und Umweltausschuss an: „Wir müssen in Erfahrung bringen, warum die Lastenrad-Förderung nicht richtig läuft. Eventuelle müssen die Förderbedingungen µgeändert werden.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de