An den Gärtnerhöfen in Braunschweig wird Richtfest gefeiert

Braunschweig. Die Wiederaufbau investiert in das Quartier An den Gärtnerhöfen in der Weststadt mehr als 30 Millionen Euro. Nun wird Richtfest gefeiert.

Das Quartier An den Gärtnerhöfen der Baugenossenschaft Wiederaufbau im Donauviertel der Weststadt wird seit Anfang 2020 umfassend saniert – mit teilweisem Rückbau und Neubauten. Es soll laut Wohnungsbaugenossenschaft sozialverträglich modernisiert werden. Investiert würden rund 30 Millionen Euro bis 2024. Im ersten Schritt entstehen nach Strangsanierung, Rück- und Umbau 55 geförderte Wohnungen. Nun gab es ein Richtfest für die Hausnummern 6 und 7 und damit einen ersten Meilenstein in dem Großprojekt, heißt es.

20 Mehrfamilienhäuser sind von den Arbeiten betroffen

In dem 1961 errichteten Quartier sind demnach 20 Mehrfamilienhäuser im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (bisher bekannt als Programm „Soziale Stadt“) von den Bauarbeiten betroffen. Die Hausnummern An den Gärtnerhöfen 1 bis 5A seien bereits strangsaniert. Der Rückbau der Hausnummern 9-17 sei für 2022 vorgesehen. Daran schließe sich der Neubau an. Nach Abschluss des Gesamtprojektes sollen dann

188 Wohnungen (jetzt: 156 Wohnungen), verteilt auf 13.150 Quadratmetern Wohnfläche (jetzt 8000) entstanden sein.

Die bestehenden Gebäude An den Gärtnerhöfen 6 und 7 würden derzeit kernsaniert. Nach Abbruch des alten Dachstuhls und Neuaufbau in Holzbauweise entstehen nach Grundrissänderungen nun

2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen, einige als geschossübergreifende Maisonette- und große Dachgeschosswohnungen. Die Wohnflächen würden erweitert durch Ausbau der Dachgeschosse mit Ausbildungen von Dachgauben. Nachdem überwiegend kleine Wohnungen in diesem Riegel vorhanden waren, liegt der Fokus nun auf Wohnungen mit mehr Zimmern, um auch Familien Wohnraum anbieten zu können, so die Wiederaufbau. Balkone aus Stahlbeton würden rückgebaut und durch deutlich größere vorgeständerte ersetzt.

Richtfest markiert Abschluss der Hochbauarbeiten

Das Richtfest markiere den Abschluss der Hochbauarbeiten an diesem Riegel. Baufertigstellung sei geplant bis März 2022. Die Investitionskosten nur an diesem Bauwerk und den Strangsanierungen der Riegel 1-5 betragen demnach rund acht Millionen Euro. Vermietungsstart des Neubaus ist für Mai 2022 vorgesehen. Interessenten können sich ab Mitte November in eine Liste eintragen. Alle Wohnungen würden öffentlich gefördert.

Um als Wohnungsunternehmen alle Betroffenen über die Vorhaben zu informieren, hat die Wiederaufbau ein eigenes Umzugs- und Unterstützungsmanagement aufgebaut, das die Betroffenen berate und begleite. Alle vom Rückbau betroffenen Haushalte lebten mittlerweile in ihren neuen Wohnungen und seien zu 80 Prozent der Weststadt treu geblieben.

red

