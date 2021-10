Sturmtief Hendrik entwurzelt in Braunschweig sieben Bäume

Der vom Deutschen Wetterdienst angekündigte schwere Sturm mit Spitzengeschwindigkeiten zwischen 90 und 104 Stundenkilometern ist letztlich glimpflicher über Braunschweig hinweggezogen als zuvor befürchtet. „Der große Sturm, den wir erwartet hatten, blieb aus“, bilanzierte am späten Donnerstagnachmittag Andreas Belz, Lagedienstführer der Berufsfeuerwehr.

Es setzten immer wieder starke Regenschauer ein

Zu diesem Zeitpunkt tobten jedoch noch immer Sturmböen durch die Stadt. Bis zum Abend galt die Unwetterwarnung. Immer wieder setzten starke Regenschauer ein. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres hielt die Feuerwehr mehrere Stunden lang in Atem.

Die Einsatzkräfte mussten am Nachmittag zu mehreren Einsätzen ausrücken. An der Wolfenbütteler Straße wurde von Sturmtief Hendrik ein Zaun beschädigt, auf dem Ringgleisweg, Höhe Borsigstraße, kippte ein Baum auf den Radweg. Ein in der Nähe befindlicher Fahrer kam mit dem Schrecken davon, so der Lagebericht.

Laut Feuerwehr wurden mehrere Autos durch herabfallende Äste beschädigt. Die genaue Schadenshöhe stand am Donnerstag noch nicht fest. Insgesamt sieben Bäume wurden entwurzelt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, teilt die Feuerwehr mit. Auch in der Innenstadt wütete Sturmtief Hendrik. Vor den Lokalen wurden Stühle und Tische durcheinander gewirbelt.

Am Abend teilte die Feuerwehr mit, dass im Braunschweiger Stadtgebiet 22 Einsätze abzuarbeiten waren. Die Einsatzkräfte rückten zu herabgestürzten Bäumen und Ästen aus und sicherte Planen und Verkehrsschilder auf öffentlichen Straßen und Flächen. Beteiligt an den Einsätzen waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie fünf Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr.

Wetter ruhiger, Feuerwehr mahnt dennoch zur Vorsicht

Die Feuerwehr teilte abends weiter mit, dass die keine herabgestürzten Bäume und Äste auf Privatgrundstücken beseitigt, von denen keine Gefahr ausgeht. In diesen Fällen empfiehlt die Feuerwehr die Beauftragung einer Fachfirma. Auch in öffentlichen Parks und Grünanlagen wird die Feuerwehr nur bei Gefahr tätig, alle anderen Schäden werden durch den Fachbereich Stadtgrün beseitigt.

Auch wenn die Wetterlage sich in den Abendstunden entspannt hat, warnt die Feuerwehr und mahnt zu erhöhter Vorsicht unter Bäumen und in Wäldern, da es immer noch zu herabstürzenden Ästen oder Bäumen kommen kann.

