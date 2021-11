Langer Donnerstag in Braunschweigs Innenstadt wird fortgeführt

Rund 100 Läden, Cafés und Restaurants haben sich an den bisherigen zwei langen Donnerstagen beteiligt.

Shopping in der Innenstadt

Die langen Donnerstage in der Braunschweiger Innenstadt sollen bis Ende des Jahres fortgesetzt werden: am 25. November und am 16. Dezember. Das teilt der Arbeitsausschuss Innenstadt mit, der die Aktion mit der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und den Schloss-Arkaden Braunschweig nun bereits zweimal organisiert hat.

Die Bilanz sei positiv heißt es – die Frequenzmessungen in der Innenstadt bestätigten dies, erläutert Mirko Rüsing, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AAI: Bereits beim ersten Termin am 30. September sei eine Steigerung der Passantenfrequenzen um 20 Prozent im Vergleich zu den durchschnittlichen Werten der Donnerstagabende im gleichen Monat zu verzeichnen. „Der zweite Termin am 28. Oktober sorgte sogar für eine Frequenzsteigerung um 50 Prozent im Vergleich zu den durchschnittlichen Donnerstagabenden im Oktober.“

Einzelhandel: Beratung in entspannter Atmosphäre

Rund 100 Einzelhändlerinnen und Einzelhändler sowie Gastronominnen und Gastronomen beteiligten sich bisher an der Aktion. Sie öffneten ihre Ladentüren bis 21 Uhr und viele boten verschiedene Aktionen, Rabatte und Livemusik. „Die positiven Rückmeldungen aus den Geschäften und auch die Anzahl der zufriedenen Besucherinnen und Besucher haben uns gezeigt, dass die langen Donnerstage ein sinnvoller Beitrag sind, um die Attraktivität unserer Innenstadt zu steigern“, so Rüsing.

Das Interesse von Besucherinnen und Besuchern bestätige auch der Einzelhandel. „Besonders für kleinere Geschäfte wie meines sind solche Aktionen ein gutes Mittel, um Kundinnen und Kunden auf uns aufmerksam zu machen“, sagt Julia Simmert, Geschäftsführerin von Woonwinkel im Magni. Auch Ralf Küchenthal vom Bekleidungsgeschäft David auf dem Kohlmarkt teilt die positive Bilanz: „Die Kundinnen und Kunden freuen sich darüber, auch nach Feierabend noch bei uns einkaufen zu können. Wenn sich die nächsten Termine weiter herumsprechen, werden sicherlich noch mehr Braunschweigerinnen und Braunschweiger die langen Donnerstage nutzen, um sich in entspannter Atmosphäre in den Geschäften beraten zu lassen.“

Gastronomie: Mit Livemusik einen schönen Abend bereiten

Auch in der Gastronomie fällt Rüsing zufolge das Fazit positiv aus: „Die langen Donnerstage sind ein guter Anlass, um unseren Gästen mit Livemusik einen schönen Abend zu bereiten“, fasst Robert Zwolinski vom Café Zeit zusammen. „Deshalb sind wir bei den nächsten Terminen auch wieder gern dabei.“

Innerstädtische Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die an den nächsten Terminen teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an info@aai-bs.de wenden. „Natürlich begrüßen wir es, wenn sich noch mehr Geschäfte und Gastronomiebetriebe beteiligen“, sagt Rüsing. „Je mehr Händlerinnen und Händler die langen Donnerstage durch eigene Aktionen mitgestalten, desto lebendiger wird unsere Innenstadt.“ Mehr Informationen: www.braunschweig.de/langerdonnerstag

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de