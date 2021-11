Zwei Weihnachtsbäume für die Innenstadt in Braunschweig

Zwei große Weihnachtsbäume stehen ab Dienstagabend wieder in Braunschweigs Innenstadt. Auf dem Domplatz ist laut Mitteilung des Stadtmarketings eine rund elf Meter hohe Kolorado-Tanne zu sehen. Gespendet hat sie Familie Matern aus Bevenrode, die sie vor zwei Jahrzehnten vor dem eigene Haus gepflanzt hatte.

„Am Anfang haben wir ihn zu Weihnachten noch geschmückt“, erinnert sich die Familie. „Aber mittlerweile ist er so groß geworden, dass wir längst nicht mehr an die Spitze herankommen. Deshalb freuen wir uns, wenn der Baum noch einmal in der ganzen Höhe geschmückt werden kann.“

Braunschweig: Großer Weihnachtsbaum für Altstadtmarkt und Domplatz

Auf dem Altstadtmarkt steht etwa zwölf Meter hoch, eine serbische Fichte. Sie kommt aus Gardessen (Cremlingen), heißt es dazu. Beide Bäume tragen ab Montag, 22. November, auch Lichterketten.

Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtgrün der Stadt Braunschweig verpacken die großen Bäume am Dienstagnachmittag an den jeweiligen Standorten und transportieren sie abends in die Innenstadt. Ab 19 Uhr geht es für die Fichte in Richtung Altstadtmarkt, um 21 Uhr folgt der Transport der Tanne zum Domplatz.

