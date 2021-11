Randalierer in Braunschweiger Corona-Testzentrum

Braunschweig. In der Nacht zu Montag wurden die Container des Corona-Testzentrums auf dem Braunschweiger Schützenplatz demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Randalierer in Braunschweig

In den Corona-Test-Containern auf dem Braunschweiger Schützenplatz haben Unbekannte am Montag randaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei dabei das Inventar des Corona-Testzentrums beschädigt worden. Die Hintergründe seien bislang noch unklar.

Die Täter rissen demnach in der Nacht Hinweistafeln ab und beschädigten die Rollläden der Test-Container. Darüber hinaus sei auch eine Seitenwand eines Containers beschädigt worden.

Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung im Corona-Testzentrum

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Nord unter (0531) 476-3315 zu wenden.

red

