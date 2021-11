Braunschweig: Weihnachtsmarkt-Start wird nach draußen übertragen

Mit dem Anschalten der Weihnachtsmarkt-Lichter und Domgeläut startet Braunschweig traditionell in die Adventszeit – so auch in diesem Jahr. Am Mittwoch, 24. November, findet die offizielle Weihnachtsmarkt-Eröffnung um 17 Uhr mit einer Andacht im Dom statt. Interessierte können die Eröffnung auch via Live-Tonübertragung auf der gesamten Marktfläche verfolgen – und dort das Anschalten der Beleuchtung erleben. Die Marktstände öffnen an diesem Tag bereits um 14 Uhr.

Bei der Dom-Andacht ist dann das Blechbläser-Ensemble unter Leitung von Kantor Witold Dulski zu hören. Im Anschluss begrüßt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum mit Dompredigern Cornelia Götz die Gäste, bevor er unter Glockengeläut den roten Knopf drückt und den Weihnachtsmarkt erstrahlen lässt – mit Naturstrom aus 100 Prozent regenerativer Erzeugung von BS Energy, wie es heißt.

Weihnachtsmarkt-Auftakt in Braunschweig: Dom-Andacht ist draußen zu hören

„Ich freue mich sehr darauf, den Markt zum ersten Mal zu eröffnen. Für mich wird das ein besonderer Moment sein“, erklärt Kornblum. Dass die Eröffnung nicht in gewohnter Form stattfinden könne, sei indes „sehr schade“. „Für viele Braunschweiger ist das gemeinsame Singen und das Anschalten der Lichter ein liebgewonnenes Ritual“, so der OB. Umso erfreulicher sei, „dass sie über die Tonübertragung teilhaben können“. Die Andacht ist zwar öffentlich, die Teilnehmerzahl im Dom aber begrenzt.

Weihnachtsmarkt Braunschweig: Armbänder für Zugang an allen Markttagen

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt läuft vom 24. November bis 29. Dezember rund um den Dom und den Platz der Deutschen Einheit. Öffnungszeiten ab 25. November: montags bis samstags, 10 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags, 11 bis 21 Uhr. Ruhetage sind am 24. und 25. Dezember, Marktschluss am 29. Dezember um 20 Uhr.

In den ausgewiesenen Gastro-Zonen gilt eine 2G-Pflicht, entsprechende Nachweise sind für tagesaktuelle Stempel notwendig. Diejenigen, die den Weihnachtsmarkt häufiger besuchen möchten, können sich im Gastro-Bereich gegen Nachweis und Gebühr von einem Euro auch ein „Dauer-Armband“ holen. Diese gelten als Zugangsberechtigung an allen Markttagen.

